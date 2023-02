Amin Sarr heeft toptransfer te pakken en vertrekt voor 11 tot 12 miljoen euro

Maandag, 30 januari 2023 om 19:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:59

Amin Sarr maakt de overstap van sc Heerenveen naar Olympique Lyon, zo maakt de club maandag bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige spits komt over voor een bedrag van elf tot wel twaalf miljoen euro en wordt een van de duurste uitgaande spelers ooit voor Heerenveen. De in Zweden geboren aanvaller zet zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2027 aan Lyon verbindt.

Afgelopen zaterdag kwam transfermarktexpert Fabrizio Romano plotseling met het nieuws dat de onderhandelingen tussen de betrokken clubs over Sarr al in een vergevorderd stadium zaten. Sarr werd een jaar geleden door Heerenveen voor 2 miljoen euro overgenomen van Malmö FF en noteerde in Friesland 10 goals in 31 competitieduels. De spits nam zaterdagavond na het verloren Eredivisie-duel met Vitesse (1-3) afscheid van zijn ploeggenoten.

"C'est un transfert de rêve, dans un club extraordinaire !" ?? Amin Sarr rejoint la #TeamOL ???? Välkommen Amin ! ???? #Sarr2027 pic.twitter.com/KasbCEmHJP — Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2023

“Dit is wel vreemd. Ik ben blij met Lyon, maar ik neem afscheid met een nederlaag. Dat is wel zuur”, zei hij Sarr voor de camera van ESPN. “Het eerste contact met Lyon was afgelopen week. Daarna kwam alles in een stroomversnelling. Er werd veel gebeld, veel gesproken. En er zat nog een wedstrijd met Heerenveen tegen Vitesse bij. Het was echt druk.”

Osame Sahraoui is in beeld om de selectie van trainer Kees van Wonderen spoedig te versterken, zo wist Voetbal International eerder op de maandag al te melden. De Noorse jeugdinternational staat al geruime tijd op een shortlist van de scouting van Heerenveen. Volgens Noorse bronnen ligt de vraagprijs rond de twee miljoen euro. Sahraoui was in 84 duels in de Eliteserien goed voor 13 goals en 18 assists. Heerenveen is eveneens in de markt voor Daniel Karlsbakk van Viking FK. De negentienjarige centrumspits speelde ook al tien jeugdinterlands voor Noorwegen. Viking zou een prijskaartje van drie miljoen euro om de nek van Karlsbakk hebben gehangen.