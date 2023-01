Charge Carroll heeft gevolgen: Eriksen verlaat Old Trafford op krukken

Zondag, 29 januari 2023 om 09:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:35

Er zijn enige zorgen bij Erik ten Hag over Christian Eriksen. De Deense spelmaker moest zaterdag in de vierde ronde van de FA Cup tegen Reading (3-1 winst) het veld na een uur spelen verlaten na een harde tackle van Andy Carroll. Eriksen verliet Old Trafford na afloop zelfs op krukken, al kan zijn manager nog niet vertellen hoelang de middenvelder exact uit de roulatie is.

"Het is moeilijk om er zo kort na de wedstrijd iets over te zeggen", benadrukte Ten Hag zaterdag op het persmoment na de overwinning in het bekertoernooi. "Maar het is duidelijk dat hij problemen heeft met zijn enkel. We moeten nu wachten op de diagnose en dat zal nog minimaal 24 uur duren. Pas dan weten we meer." Eriksen werd in de 57ste minuut vervangen door Fred, die het derde doelpunt van Manchester United voor zijn rekening nam. Carroll beging later ook een harde overtreding op Casemiro en moest vanwege zijn tweede gele kaart het veld verlaten. Opvallend genoeg werd de charge op Eriksen niet met geel bestraft.

The foul that caused Christian Eriksen’s injury. No card was shown. pic.twitter.com/gkugc8FIEM — UtdDistrict (@UtdDistrict) January 28, 2023

Op social media verschenen beelden waarop is te zien dat Eriksen het stadion op krukken verliet en zichtbaar last had van de enkelkwetsuur. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij op tijd fit is voor het bezoek van Nottingham Forest van woensdag in de halve finale van de EFL Cup. Eriksen is een vaste waarde onder Ten Hag en kwam dit seizoen al tot dertig optredens. Hij miste tot dusver alleen het 0-0 gelijkspel tegen Newcastle United in oktober.