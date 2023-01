Juventus laat aankoop van 25 miljoen euro naar landgenoten vertrekken

Zaterdag, 28 januari 2023 om 21:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:21

Weston McKennie nadert een tijdelijke overstap naar Leeds United, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano te melden. De middenvelder van Juventus zal binnen 24 uur naar Engeland vliegen om zijn medische testen te ondergaan en zal daarna zijn contract ondertekenen. De Amerikaans international zal voor de som van 1,2 miljoen euro tot het einde van het seizoen gehuurd worden, waarna Leeds de optie heeft om hem voor 33 miljoen euro, exclusief bonussen, definitief over te nemen.

McKennie is zelf ook tot een akkoord met Leeds gekomen over de persoonlijke voorwaarden. Juventus-trainer Massimiliano Allegri liet zaterdag al weten niet over hem te kunnen beschikken voor de thuiswedstrijd tegen AC Monza op zondag. "Zeker niet. Er gaan transfergeruchten over hem rond en ik geloof dat de twee clubs als een akkoord hebben bereikt. Het zou zinloos zijn om hem morgen bij de wedstrijdselectie te hebben."

Later bevestigde Allegri dat er inderdaad een akkoord is bereikt tussen Juventus en Leeds. "Maar ik kan niet zeggen of het definitief rond gaat komen", stelde hij. "Hij is een speler die nu goed in de markt ligt, dus is het normaal om hem morgen niet te gebruiken." Bij Leeds treft McKennie zijn landgenoot en trainer Jesse Marsch. Volgens verschillende media spraken de oefenmeester en McKennie al meermaals met elkaar, waardoor een transfer al enige tijd een kwestie van tijd leek. Met Tyler Adams en Brenden Aaronson herbergt de selectie bovendien ook twee Amerikaanse spelers.

Bij Leeds, waar ook de Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville onder contract staan, zal McKennie voor een plek centraal op het middenveld concurreren met onder meer Adams en Marc Roca. Marsch hanteert doorgaans een 4-2-3-1-systeem bij de club en kiest meestal voor Adams en Roca als zijn twee controlerende middenvelders. Na drie jaar furore te hebben gemaakt bij Schalke 04 trok McKennie in de zomer van 2020 naar Juventus, dat hem in eerste instantie huurde voor 4,5 miljoen euro. Na een seizoen nam de club uit Turijn hem definitief over voor 20,5 miljoen euro. Voor Juventus kwam de Texaan uiteindelijk 96 keer in actie, waarin hij goed was voor dertien treffers en vijf assists.