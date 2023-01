Amin Sarr is dicht bij toptransfer: Heerenveen krijgt liefst 13 miljoen euro

Zaterdag, 28 januari 2023 om 17:46 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:28

Olympique Lyon is dicht bij het aantrekken van Amin Sarr. Dat meldt Fabrizio Romano. Volgens de transferexpert zijn de gesprekken tussen Lyon en sc Heerenveen in een afrondende fase beland. Dat wordt bevestigd door Franse bronnen. Ook de 21-jarige aanvaller zelf is bijna rond met de Franse club. Lyon zal bij een overeenkomst een bedrag van twaalf à dertien miljoen euro overmaken naar Heerenveen.

“Exclusief: Olympique Lyon is dicht bij een deal om Amin Sarr van Heerenveen als nieuwe aanvaller te kopen. De gesprekken zitten in de afrondende fase, waarbij het gaat om een deal van twaalf à dertien miljoen euro. Dat wordt bevestigd door Franse bronnen. Over de persoonlijke voorwaarden is bijna een akkoord bereikt”, tweet Romano zaterdagmiddag.

Excl: Olympique Lyon are closing in on deal to sign Amin Sarr from Heerenveen as new striker on permanent move. ?????? #OL Talks are at final stages on €12/13m fee as sources in France confirm. Personal terms almost agreed. pic.twitter.com/jwPE94eLbU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2023

Sarr maakte een jaar geleden voor 2,3 miljoen euro de overstap van Malmö FF naar sc Heerenveen. Sindsdien kwam hij in 34 duels in alle competities tot elf doelpunten en zeven assists. Dit seizoen stond de Zweed in zeventien van de achttien Eredivisie-duels in de basis. Met vijf competitiegoals deze jaargang staat hij op de tweede plek op de clubtopscorerslijst van Heerenveen, achter Sydney van Hooijdonk.

Sydney van Hooijdonk

Naast Sarr staat ook Van Hooijdonk mogelijk voor een vertrek bij Heerenveen. De van Bologna gehuurde spits kan op dit moment niet rekenen op een basisplek, en De Gelderlander meldde zaterdagmiddag dat Vitesse geïnteresseerd is in hem. Zelf zou Van Hooijdonk openstaan voor een vertrek naar Vitesse, waar vader Pierre onder contract stond tussen juli 1999 en juli 2000. Ook in Fran Sol zien de Arnhemmers een mogelijke versterking voor de spitspositie. Voordat Van Hooijdonk of Sol naar Arnhem gehaald kan worden, moet Vitesse echter eerst enkele spelers van de hand doen om salarisruimte te creëren.