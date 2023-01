Van Bommel en Overmars vinden gewenste versterking in persoon van Kerk

Zaterdag, 28 januari 2023 om 16:10 • Noel Korteweg

Gyrano Kerk maakt het seizoen op huurbasis af bij Royal Antwerp, zo bevestigen de Belgen via de officiële kanalen. De 27-jarige aanvaller staat onder contract bij Lokomotiv Moskou, maar kan door een speciale regeling van de FIFA tijdelijk uit Rusland vertrekken. De ex-speler van FC Utrecht tekent nu dus bij de nummer drie van de Jupiler Pro League.

Lokomotiv bevestigde eerder deze week al dat Kerk de club tijdelijk zou verlaten. “Volgens de gemaakte afspraken, die zowel voor de speler als voor de club goed uitkomen, speelt Kerk tot de zomer van 2023 op huurbasis voor een andere club.” Kerk treft bij Royal Antwerp landgenoten Marc Overmars, Mark van Bommel, Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen. Eerstgenoemde is direct speelgerechtigd en kan zondagmiddag op bezoek bij Anderlecht zijn debuut maken.

De FIFA-regeling omtrent de inval van Rusland in Oekraïne gaf Kerk vanaf maart vorig jaar de mogelijkheid om tijdelijk uit te komen voor een club buiten Rusland. De aanvaller besloot daar geen gebruik van te maken en bleef zijn club trouw, maar maakt nu dus toch een tijdelijke uitstap. Het contract van de flankspeler loopt bij Lokomotiv nog door tot medio 2025, waardoor hij in principe na dit seizoen terugkeert in Rusland. Antwerp heeft geen optie tot koop weten te bedingen bij de onderhandelingen.

Kerk doorliep de jeugdopleidingen van onder meer Telstar en Haarlem, alvorens hij in 2012 bij FC Utrecht terechtkwam. Bij de Domstedelingen wist hij in eerste instantie niet door te breken, waarna een huurperiode bij Helmond Sport volgde. Vanaf het seizoen 2017/18 werd hij een vaste waarde. In totaal kwam de aanvaller tot 175 officiële wedstrijden in het shirt van Utrecht, waarin hij 42 keer wist te scoren en 43 keer als aangever fungeerde. In de Eredivisie was hij 36 keer trefzeker. In de zomer van 2021 maakte hij voor zeven miljoen euro de overstap naar Lokomotiv.