Luis Sinisterra scoort en helpt Leeds United naar achtste finales FA Cup

Zaterdag, 28 januari 2023 om 16:04 • Sam Vreeswijk

Leeds United heeft zich zaterdagmiddag geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. Zonder Pascal Struijk en Crysencio Summerville was de ploeg van trainer Jesse Marsch met 1-3 te sterk voor Accrington, de nummer twintig van de League One. Voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra startte in de basis en maakte halverwege de tweede helft de 0-3.

Behalve Sinisterra begonnen er nog twee voormalig Eredivisie-spelers in de basis bij Leeds: ex-Ajacied Maximilian Wöber stond in het hart van de defensie, terwijl Rasmus Kristensen op de rechtsbackpositie startte. De Nederlandse doelman Dani van den Heuvel, die in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en Ajax speelde, zat op de bank.

Jack Harrison schiet Leeds United op voorsprong

In de openingsfase kreeg thuisploeg Accrington de meeste kansen, maar het was Leeds dat de score opende. Jack Harrison besloot in de 23ste minuut maar eens uit te halen vanaf een kleine 25 meter, waarna de bal schitterend binnenzeilde: 0-1. Vanaf dat moment begonnen de bezoekers ook te domineren en waren er kansen op een verdubbeling van de score.

De derde voor Leeds United en nu kan het niet meer mis gaan voor de bezoekers

Die 0-2 volgde echter pas na ruim een uur spelen, toen Patrick Bamford met een mooie pass ploeggenoot Junior Firpo voor de keeper zette. De linksback faalde niet en verdubbelde zodoende de marge. Twee minuten later deed ook Sinisterra een duit in het zakje. Harrison werd weggestuurd aan de linkerkant en legde de bal terug, waarna de Colombiaan voor de 0-3 zorgde. Leslie Adekoya maakte vlak na zijn invalbeurt na een lage voorzet nog de eretreffer, maar daar bleef het bij.