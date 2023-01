Erik ten Hag kiest in bekerduel voor Wout Weghorst én Tyrell Malacia

Zaterdag, 28 januari 2023 om 20:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:13

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United voor het FA Cup-duel met Reading bekendgemaakt. Wout Weghorst begint in de punt van de aanval, terwijl Tyrell Malacia als linksback start. Harry Maguire krijgt eveneens weer eens de kans om zich vanaf het eerste fluitsignaal te laten zien. Het bekerduel vangt om 21.00 uur op Old Trafford aan.

Ten Hag kan geen beroep doen op Diogo Dalot en Luke Shaw. De manager begint daarom met Aaron Wan-Bissaka en Malacia op de flanken. “Ze spelen geweldig op dit moment”, zei de oefenmeester van United eerder deze week over de twee backs. “Ze speelden beiden een uitstekende wedstrijd woensdag (tegen Nottingham Forest, red.). De hele verdediging was uitstekend, we zijn blij met ze. We hebben een brede selectie. Dat heb je ook wel nodig als je tien wedstrijden in dertig dagen moet spelen”, aldus Ten Hag.

De Nederlandse oefenmeester kiest in de punt van de aanval opnieuw voor Weghorst, die de afgelopen drie duels van United ook al het vertrouwen van Ten Hag kreeg. Afgelopen donderdag maakte hij in het bekerduel met Nottingham Forest (0-3) zijn eerste treffer in dienst van the Red Devils. De aanval van United wordt gecompleteerd door Antony en Marcus Rashford.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Malacia; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Antony, Weghorst, Rashford

Opstelling Reading: Lumley; Hoilett, Baba, Yiadom, McIntyre; Holmes, Hendrick, Loum; Ince, Joao, Andy Carroll