PSV krijgt goed nieuws te horen in jacht op Kamaldeen Sulemana

Donderdag, 26 januari 2023 om 17:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:34

Karl Toko Ekambi verlaat Olympique Lyon en maakt het seizoen af bij Stade Rennes, zo maken de clubs bekend via de officiële kanalen. De komst van de Kameroener betekent goed nieuws voor PSV, dat nadrukkelijk geïnteresseerd is in de diensten van Kamaldeen Sulemana. Met de komst van Toko Ekambi, die net als Sulemana een linksbuiten is, lijkt een vertrek van laatstgenoemde meer bespreekbaar te zijn geworden voor Rennes.

Woensdag wisten L'Équipe en het Eindhovens Dagblad te melden dat PSV, net als Southampton, een bod heeft uitgebracht op de Ghanees. Het afgeslagen voorstel van de Eindhovenaren bestond uit een vaste transfersom van vijftien miljoen euro, exclusief twee miljoen euro aan bonussen. Southampton deed zelfs een openingsbod van zeventien miljoen euro, dat inmiddels ook van tafel is geveegd. Sulemana, die in West-Frankrijk nog onder contract staat tot medio 2026, zou in het Philips Stadion de opvolger moeten worden van de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo.

Rennes wil echter niet zomaar meewerken aan een vertrek van Sulemana, daar de club momenteel kampt met een aantal blessures in de frontlinie. Zo zijn sleutelspeler Martin Terrier en miljoenenaankoop Arnaud Kalimuendo momenteel niet beschikbaar voor trainer Bruno Génésio. Technisch directeur Florian Maurice heeft de vertegenwoordigers van Sulemana geïnformeerd met de wens om hem voor Rennes te behouden, maar het is nog onbekend of de rechtspoot zelf openstaat voor een langer verblijf in Frankrijk.

L'Équipe wist woensdag te melden dat Maurice op de achtergrond bezig was het met binnenhalen van Toko Ekambi, wat inmiddels dus gelukt is. Daardoor lijkt een transfer van Sulemana dichterbij gekomen. Het is niet voor het eerst dat de vleugelspeler in verband wordt gebracht met een transfer naar een Nederlandse topclub. In juli 2021 hengelde Ajax nadrukkelijk naar de diensten van Sulemana, die destijds koos voor een Frans avontuur. Voor Rennes staat Sulemana na 46 officiële optredens op zes doelpunten en vier assists.