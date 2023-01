Earnest Stewart volgt John de Jong bij PSV op als technisch directeur

Donderdag, 26 januari 2023 om 16:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:17

Earnest Stewart treedt per 1 maart in dienst bij PSV als technisch directeur, zo melden de Eindhovenaren via de officiële clubkanalen. De 52-jarige Nederlandse Amerikaan tekent een contract tot medio 2027. Stewart is momenteel nog in dienst als Directeur Voetbalzaken van de Amerikaanse voetbalbond. Hij wordt bij PSV de opvolger van John de Jong, die in september vertrok vanwege een vertrouwensbreuk.

“We hebben de tijd genomen om te zoeken naar iemand met brede en internationale ervaring”, legt algemeen directeur Marcel Brands uit op de clubsite van PSV. “Earnest past met zijn verleden en huidige rol perfect in dit profiel. Daarom zijn wij ontzettend blij dat hij per 1 maart ons directieteam komt versterken.” Stewart laat op de website van de Amerikaanse voetbalbond weten blij te zijn met zijn aanstaande overstap naar PSV. "Toen de kans zich voordeed om terug te keren naar Nederland voor deze interessante en uitdagende rol, kon ik deze niet laten lopen."

Stewart beëindigde zijn carrière als profvoetballer in 2005 en kwam uit voor onder meer VVV-Venlo, Willem II, NAC en DC United. Daarnaast speelde hij 101 interlands en 3 WK's voor het nationale elftal van de Verenigde Staten. Na zijn voetbalcarrière werd Stewart technisch directeur bij VVV-Venlo, NAC Breda, AZ en in 2015 bij Philadelphia Union in de Verenigde Staten. In 2018 trad hij in dienst bij de Amerikaanse voetbalbond als Algemeen Manager en in 2019 promoveerde hij tot directeur voetbalzaken.

Stewart was ook bij de KNVB in beeld voor de functie directeur topvoetbal, zo bevestigden bronnen bij de voetbalbond in februari vorig jaar aan De Telegraaf. Stewart zou de KNVB echter nul op het rekest hebben gegeven. Eerder deze maand maakte de KNVB bekend dat Nigel de Jong de nieuwe directeur topvoetbal werd.