Real Madrid maakt gehakt van artikel Marca: ‘Categorisch en volledig onjuist’

Woensdag, 25 januari 2023 om 18:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:03

Real Madrid heeft in een statement korte metten gemaakt met de berichtgeving van Marca. De Spaanse sportkrant meldde dat de Koninklijke fans met shirts van Atlético Madrid zou weren uit het Santiago Bernabéu. Donderdag ontvangt Real Madrid zijn stadgenoot in het kader van de kwartfinale van de Copa del Rey.

Real Madrid voelt zich naar aanleiding van de berichtgeving van Marca genoodzaakt om een statement naar buiten te brengen. "Deze informatie is categorisch en volledig onjuist", opent de club. "Real Madrid heeft nooit de toegang tot het Santiago Bernabéu geweigerd voor fans die tenues van het uitteam droegen, zoals we hebben gezien in elke wedstrijd die in ons stadion wordt gehouden, en dit zal ook zo blijven."

Marca bracht eveneens naar buiten dat Real Madrid slechts 334 kaarten beschikbaar stelt voor de uitfans van Atlético. Die informatie klopt, al plaatst Real Madrid daar wel een kanttekening bij. "Real Madrid stelt hetzelfde aantal tickets beschikbaar aan Atlético als dat wij ontvangen voor een bezoek aan het Wanda Metropolitano. Dat is in overeenstemming met de afspraak met Atlético Madrid, met wie de club een uitstekende relatie onderhoudt."

Tot slot stelt Real Madrid dat het zich aan de regels houdt met betrekking tot de verkoop van tickets. "Dit is in overeenstemming met de geldende regels voor de verschillende competities", laat de club weten. "Real Madrid hoopt en verwacht dat de komende derby een voetbalviering wordt die door niets en niemand mag worden bezoedeld met totaal verkeerde informatie." De wedstrijd begint donderdag om 21.00 uur.