Telstar is de baas over MVV in voetbalgevecht met acht doelpunten

Dinsdag, 24 januari 2023 om 21:57 • Bart DHanis • Laatste update: 22:01

Telstar heeft dinsdagavond een doelpuntrijke overwinning geboekt op MVV. De Witte Leeuwen waren in een waar voetbalgevecht met 5-3 te sterk voor de Sterrendragers. MVV was bij een overwinning over Almere City FC, VVV-Venlo en FC Eindhoven heengegaan op de ranglijst, maar blijft nu zesde staan. Telstar neemt na de winst op MVV de negende plaats over van Roda JC.

Al vroeg in de wedstrijd leek Telstar op voorsprong te komen in Velsen-Zuid. Christos Giousis kopte de bal achter MVV-doelman Romain Matthys, maar zag direct de vlag omhoog gaan voor buitenspel. Na het afgekeurde doelpunt bleef Telstar aandringen, maar zag het Matthys telkens in de weg staan. Na twintig minuten schoot Giousis van buiten het strafschopgebied alsnog raak: 1-0. Echt lang kon Telstar niet van de voorsprong genieten. Jarne Steuckers plaatste de bal vier minuten later aan de andere kant in de rechterbenedenhoek: 1-1.

Vier minuten na de gelijkmaker kwam Telstar alweer op voorsprong. Dit keer was het Rein Smit die de bal van dichtbij met links tegen de touwen schoot: 2-1. Enkele minuten later wist Smit opnieuw het net te vinden. Dit keer schoot de 22-jarige aanvaller de bal op aangeven van Giousis met rechts binnen, waarmee hij de ruststand op 3-1 bepaalde.

In de tweede helft gingen de Witte Leeuwen verder waar ze gebleven waren. Vijf minuten op weg in het tweede bedrijf maakte Smit, weer op aangeven van Giousis, zijn hattrick compleet: 4-1. Na een uur spelen tikte Koen Kostons de bal van dichtbij in het Telstar-doel: 4-2. Luttele minuten later maakte MVV zelfs de aansluitingstreffer. Rein van Helden plaatste de bal rechtsonder het doel in: 4-3. Meer dan dat zat er voor MVV niet in. Vlak voor tijd besliste Glynor Plet, die een pas een minuut in het veld stond, de eindstand op 5-3.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 20 15 2 3 28 47 2 Heracles Almelo 20 14 2 4 30 44 3 FC Eindhoven 20 10 6 4 10 36 4 Almere City FC 21 11 3 7 6 36 5 VVV-Venlo 21 10 5 6 1 35 6 MVV Maastricht 20 10 4 6 4 34 7 Jong AZ 21 9 5 7 8 32 8 Willem II 20 8 6 6 6 30 9 Telstar 21 7 8 6 -5 29 10 Roda JC Kerkrade 20 8 4 8 2 28 11 NAC Breda 21 8 4 9 -6 28 12 De Graafschap 21 7 5 9 -1 26 13 Jong PSV 21 6 6 9 -2 24 14 ADO Den Haag 21 6 6 9 -8 24 15 Jong Ajax 21 5 8 8 -3 23 16 FC Dordrecht 21 6 5 10 -12 23 17 FC Den Bosch 21 7 1 13 -12 22 18 Helmond Sport 21 6 3 12 -17 21 19 TOP Oss 21 5 3 13 -15 18 20 Jong FC Utrecht 21 4 4 13 -14 16