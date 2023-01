Fabrizio Romano meldt doorbraak in langlopende saga rond Moukoko

Zaterdag, 21 januari 2023 om 14:34 • Noel Korteweg

Youssoufa Moukoko gaat zijn aflopende contract zaterdag nog verlengen bij Borussia Dortmund, zo meldt Fabrizio Romano. Het achttienjarige supertalent en zijn club onderhandelden maandenlang over de nieuwe verbintenis en nu is er dus een akkoord bereikt. De spits verlengt zijn contract tot medio 2026 in het Signal Iduna Park.

Romano geeft aan dat Moukoko meerdere aanbiedingen van andere clubs links heeft laten liggen om bij Dortmund te blijven. Daardoor komt er dus een definitief einde aan de maandenlange soap over het contract van Moukoko, die volgens verschillende Duitse media om een gigantisch salaris vroeg. Romano geeft aan dat die berichten niet klopten en dat Moukoko ‘van Dortmund houdt’.

De spits stond in de nadrukkelijke belangstelling van clubs uit de Premier League en LaLiga. Met name Chelsea, dat dit seizoen al meer dan 500 miljoen euro uitgaf aan versterkingen, werd veelvuldig genoemd. The Blues hoopten Moukoko aan het einde van dit seizoen transfervrij over te nemen, maar dat gaat dus niet door. De spits is met zes doelpunten en vier assists in veertien competitiewedstrijden bezig aan een prima seizoen in Duitsland. In de groepsfase van de Champions League wist hij niet te scoren.

Dortmund pikte de destijds elfjarige Moukoko in 2016 op bij FC Sankt Pauli. Na verschillende jeugdteams van die Borussen te hebben doorlopen, maakte hij in 2020 zijn Bundesliga-debuut. Moukoko was destijds met een leeftijd van zestien jaar en een dag de jongste debutant ooit op het hoogste niveau in Duitsland. Inmiddels staat de teller op 59 officiële duels in het eerste elftal van Dortmund, waarin de tweevoudig Duits international elf keer trefzeker was. Daarnaast was de linkspoot goed voor acht assists.