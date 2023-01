Berghuis en Brobbey eerder over Blind: ‘Soms een zeurpiet, klaagt over trainers’

Vrijdag, 20 januari 2023 om 20:26 • Paul Jeursen • Laatste update: 20:59

Volgens Mike Verweij zijn de meeste spelers bij Ajax blij met het vertrek van Daley Blind. In de podcast van De Telegraaf laat de journalist weten dat de verdediger een 'lastige' en zelfs 'vervelende' jongen is als hij niet speelt. Blind werd door trainer Alfred Schreuder op de bank gezet, zag zijn contract ontbonden worden en vertrok vervolgens enkele weken geleden naar Bayern München.

Tijdens de podcast liet Verweij een fragment horen uit de documentaire 'Daley Blind: Nooit Meer Stilstaan' van Videoland. Steven Berghuis en Brian Brobbey lieten zich na het kampioenschap in 2022 op een feestje bij Blind thuis kritisch uit over laatstgenoemde. "Daley is een hele sociale jongen denk ik, en een hele behulpzame jongen", begon Berghuis. "Heel competitief ook, een echte winnaar. Ook een zeurpiet soms, op het trainingsveld", voegde Berghuis eraan toe. Ook Brobbey deed een boekje open over Blind. "Daley wordt heel snel boos en klaagt veel. Ik denk dat iedereen dat wel heeft gezegd, hè?" Op de achtergrond is een dame te horen die aan Brobbey de vraag voorlegt of Blind inderdaad veel klaagt. "Ja, Daley klaagt heel veel, zelfs op de trainers", zo luidt het antwoord van de spits.

Het huisfeestje van Blind na de titel afgelopen seizoen. Denk deze week regelmatig aan deze scene uit zijn docu op Videoland (aanrader). Let op hoe zijn medespelers (Brobbey, goudeerlijk) hem omschrijven en wat Blind over zijn band met de supporters van Ajax zegt: pic.twitter.com/uvC7RgIqoS — Sam van Raalte (@SamRaalte) January 19, 2023

Verweij gaat in de podcast in op de reserverol van Blind en hoe de speler daarmee omging. "Wij hebben natuurlijk eerder al gemeld dat hij met Erik ten Hag ook een groot conflict heeft gehad. Toen is het maar één keer gebeurd dat hij niet speelde, dat was vorig seizoen uit bij AZ. Nu werd hij door Schreuder definitief op de bank gezet. Wat je bij de Ajax-spelers ook proeft, is dat zij het eigenlijk wel prima vinden dat Blind weg is", weet de journalist. "Blind is gewoon een hele lastige jongen, echt een vervelende jongen, als hij niet speelt. En er waren één of twee medespelers die het verschrikkelijk vonden dat hij wegging, maar die zijn inmiddels ook om want de trein rijdt door." Volgens Verweij waren de twee genoemde spelers Davy Klaassen en Kenneth Taylor. “Zij vonden het wel vervelend dat hij wegging.”

Verweij denkt dat de toekomst van Schreuder bij Ajax afhangt van zijn vermogen om de crisis te managen. "De spelers hadden Schreuder kunnen laten verzuipen na die rode kaart tegen FC Twente. Had Ajax verloren, dan was dat denk ik de laatste wedstrijd van hem geweest in Amsterdam. De spelers hebben echter voor hem gevochten. Dat is ook wel wat je in de spelersgroep hoort: ze vinden Schreuder een hele goede trainer. Of hij ook een goede manager is, dat zal hij nu moeten laten blijken", zo stelt Verweij.