PSV kan ‘flink cashen’ voor overbodige verdediger na bod uit Engeland

Zaterdag, 14 januari 2023 om 08:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:12

Het Burnley van Vincent Kompany heeft zich bij PSV gemeld voor de diensten van Jenson Seelt, zo meldt het Eindhovens Dagblad na berichtgeving uit Engeland. De negentienjarige centrale verdediger moet voor één miljoen euro de overstap maken, waarbij PSV bovendien de mogelijkheid heeft om één miljoen aan bonussen op te strijken. Clubwatcher Rik Elfrink spreekt van een 'fors bedrag'. Een akkoord ligt er echter nog niet.

Seelt speelde in de jeugdopleiding van NEC, alvorens hij in 2017 de overstap maakte naar PSV. In Eindhoven doorliep hij verschillende jeugdelftallen. Sinds 2020 maakt hij onderdeel uit van het beloftenteam van de Eindhovenaren, waar hij in december van dat jaar zijn debuut maakte in het betaalde voetbal in de Keuken Kampioen Divisie. De verdediger heeft nog een contract tot medio 2024 bij PSV, maar heeft onder Ruud van Nistelrooij weinig zicht op speeltijd.

Roger Schmidt liet Seelt vorig seizoen debuteren in de Eredivisie tegen PEC Zwolle. Dit seizoen komt hij niet verder dan een reserverol. De verdediger zat wel een aantal keer bij de selectie, maar speelminuten kreeg hij nog niet. Van Nistelrooij heeft met Armando Obispo, Jordan Teze, André Ramalho en Jarrad Branthwaite nog vier centrumverdedigers tot zijn beschikking. De van een blessure herstellende Oliver Boscagli wordt ook geregeld als centrale verdediger ingezet.

Volgens het Eindhovens Dagblad staat Seelt zelf wel open voor een overgang naar de Championship. Naast dat hij er financieel op vooruit gaat, zou hij ook meer zicht op speeltijd hebben. Burnley degradeerde afgelopen jaar uit de Premier League, maar gaat nu aan kop in de Championship en is hard op weg om na een jaar weer terug te keren. Met Ian Maatsen heeft de club al een andere Nederlander in de gelederen. Wout Weghorst wordt komend halfjaar door Burnley verhuurd aan Manchester United.