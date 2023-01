FC Twente heeft Zerrouki niet nodig tegen Telstar en bekert simpel verder

Dinsdag, 10 januari 2023 om 20:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:41

FC Twente heeft de achtste finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi gehaald. De ploeg van trainer Ron Jans was veel te sterk voor Telstar: 3-1. Daan Rots was de grote man aan de kant van Twente door tweemaal te scoren. Virgil Misidjan besliste het duel na rust, waarna de 3-1 van Thomas Oude Kotte voor de statistieken was.

Jans voerde enkele wijzigingen door in zijn basiselftal. Zo namen Ricky van Wolfswinkel en Mees Hilgers plaats op de bank, waardoor Manfred Ugalde en Julio Pleguezuelo een kans in de basis kregen. Mathias Kjølø en Anass Salah-Eddine vormden het centrale middenveld. Michal Sadílek en Ramiz Zerrouki ontbraken. Laatstgenoemde, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Feyenoord, meldde zich deze week ziek.

?? @fctwente is een maatje te groot voor Telstar in de eerste helft: Daan Rots slaat twee keer toe!#twetel pic.twitter.com/vaNkeQcaWi — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2023

Twente domineerde vanaf het begin en na een kwartier spelen stoomde Misidjan op aan de linkerkant, waar hij de mee opgekomen Salah-Eddine vond. De linkspoot legde terug op Sem Steijn, die door goed verdedigend werk niet tot een schot kwam. In de rebound lukte Misidjan dat wel, maar zijn poging verontrustte Telstar-doelman Ronald Koeman junior niet. De Tukkers bleven aanvallen en na een fraai hakje van Steijn probeerde Ugalde het met een schot, waar Koeman eveneens weinig problemen mee had.

Tien minuten voor rust zorgde Rots voor de doorbraak. Telstar kon de bal niet goed wegwerken, waarna Steijn de bal na een scrimmage voor zijn voeten kreeg. De creatieveling gaf de bal voor aan Rots, die voor het doel klaarstond om binnen te tikken: 1-0. Twente was duidelijk te sterk voor Telstar, dat niet kon voorkomen dat de thuisploeg nog voor rust op 2-0 kwam. Een fraaie, geplaatste kopbal van Ugalde belandde op de paal, waarna Rots simpel kon binnenlopen.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Twente kreeg al binnen een minuut een kans op de derde treffer van de avond, maar Ugalde stuitte op Koeman, die weinig moeite had met het schot van de Costa Ricaan. Twente bleef makkelijk door de Noord-Hollandse ruimtes bewegen, wat een klein halfuur voor tijd alsnog tot de derde treffer voor de Tukkers leidde. Ugalde gaf in het zestienmetergebied voor op Misidjan, die ongedekt binnen kon lopen. Aan de andere kant maakte Oude Kotte er uit een hoekschop nog wel 3-1 van, maar tot paniek bij Twente zou dat allerminst leiden. De ploeg van Jans had zijn voorsprong via Ugalde en Rots nog kunnen uitbreiden, maar gescoord werd er niet meer.