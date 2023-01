Napoli boekt comfortabele zege na indrukwekkend eerbetoon aan Vialli

Zondag, 8 januari 2023 om 20:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:48

Napoli heeft zijn koppositie in de Serie A verstevigd. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won met 0-2 bij Sampdoria dankzij treffers van Victor Osimhen en Eljif Elmas. Eerstgenoemde scoorde een kwartier nadat Matteo Politano vanaf elf meter naliet om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Elmas besliste het duel een kwartier voor tijd. Bij Sampdoria stonden Bram Nuytinck en Sam Lammers in de basis, maar zij konden met name na rust weinig aan de dominantie van de Napolitanen doen. Samp blijft in serieuze degradatienood verkeren en staat achttiende, op zes punten van de veilige zeventiende positie. Napoli verstevigt zijn koppositie en staat zeven punten los op Juventus. AC Milan kan het gat bij een overwinning op AS Roma verkleinen naar vijf punten.

Bij Sampdoria was Nuytinck de middelste van de drie centrale verdedigers, terwijl Lammers samen met Manolo Gabbiadini in de spits stond. In de praktijk bleek echter dat de Nederlander vaak geïsoleerd in de aanval stond. Napoli, dat voor de WK-onderbreking in blakende vorm verkeerde, speelde met de gebruikelijke namen. Dat betekende dat Osimhen in de spits stond en dat Kvicha Kvaratskhelia en Politano op de flanken stonden. Laatstgenoemde hield voormalig PSV'er Hirving Lozano op de bank. Wel viel op dat Piotr Zielinski op de bank begon. Elmas kreeg de voorkeur boven de Poolse middenvelder. Voor aanvang van het eerste fluitsignaal werd er een minuut stilte gehouden voor de overleden Sinisa Mihajlovic en Gianluca Vialli. Laatstgenoemde speelde acht jaar voor Sampdoria; Mihajlovic vier.

André-Frank Zambo Anguissa werd binnen twee minuten naar de grond gewerkt. De Kameroener leek in eerste instantie weg te komen met zijn overtreding, maar na interventie van de VAR besloot scheidsrechter Rosario Abisso alsnog om naar de stip te wijzen. Politano nam zijn verantwoordelijkheid, maar faalde. Nadat Emilio Audero even later een puike redding in huis had op een kopbal van Osimhen, kon de Nigeriaan even later wel juichen. Mario Rúi had een fijne pass in huis op de spits, die van dichtbij afrondde: 0-1. Osimhen liet Nuytinck even later zijn hielen zien. Tomas Rincón probeerde de aanvaller daarna alsnog af te stoppen, maar schoffelde Osimhen onderuit en moest met rood vertrekken. Kvaratskhelia kon er vlak voor rust 0-2 van maken, maar de Georgiër zag zijn schot maar net langs de rechterpaal belanden.

Victor Osimhen ?? De Nigeriaanse goaltjesdief maakt zijn tiende Serie A-treffer van het seizoen ??#ZiggoSport #SerieA #SampdoriaNapoli pic.twitter.com/4AEB4ZVPm0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2023

Na rust was Napoli heer en meester en dwong het Sampdoria terug op eigen helft. De ploeg uit Genua zag hoe Stanislav Lobotka een poging waagde vanaf de rand van het zestienmetergebied. De Slowaak zag zijn schot net langs de linkerpaal vliegen. Ondanks de minimale voorsprong leek er van spanning weinig sprake te zijn bij Napoli. De mannen van Spalletti leden amper balverlies en gooiden het duel een kwartier voor tijd in het slot. Ronaldo Vieira maakte ongelukkig hands, maar dat was genoeg voor Abisso om, na interventie van de VAR, wederom naar de stip te wijzen. Elmas ging achter de bal staan en schoot de bal in het dak van het doel:0-2. In de slotfase speelde Napoli de wedstrijd op professionele wijze uit.