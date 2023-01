Italiaans voetbalicoon Gianluca Vialli op 58-jarige leeftijd overleden

Vrijdag, 6 januari 2023 om 10:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:22

Gianluca Vialli is overleden. De oud-profvoetballer en icoon van het Italiaanse voetbal is slechts 58 jaar oud geworden. Vialli leed aan alvleesklierkanker en werd vorig jaar voor de tweede keer getroffen door de ziekte. De Italiaan maakte faam in het Italiaanse voetbal bij Cremonese, Sampdoria en Juventus en kwam tevens uit voor Chelsea. Bij laatstgenoemde club stond hij tussen 1998 en 2000 tevens aan het roer als hoofdtrainer.

Vialli's carrière begon in 1980 met een dienstverband bij Cremonese, dat op dat moment uitkwam in de Serie C. De club promoveerde al snel naar de Serie B en zag zijn aanvaller een jaar later de overstap maken naar Sampdoria. Bij laatstgenoemde club vormde Vialli een gevaarlijk aanvalsduo met Roberto Mancini. In 1990 won hij met Sampdoria de Europacup II en een jaar later veroverde hij de Italiaanse landstitel. In 1992 legde Juventus daarop een recordbedrag voor hem op tafel.

Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai ?? pic.twitter.com/ZnAbs9qDUe — Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) January 6, 2023

Vialli wist met la Vecchia Signora beslag te leggen op de UEFA Cup en de Champions League en behoort nog altijd tot een selecte groep van slechts negen voetballers die als speler de Europacup I/Champions League, Europacup II en UEFA Cup wist te veroveren. Bij Juventus vormde Vialli een dodelijk spitsenkoppel met Fabrizio Ravanelli, wat hem op belangstelling kwam te staan van Chelsea. De Engelse grootmacht sloeg in 1996 toe en won twee jaar later de Europacup II. In 1999 beëindigde Vialli, die bij Chelsea een rol als speler/coach had, zijn actieve loopbaan.

Bij Chelsea begon de in Cremona geboren Vialli na zijn carrière aan zijn loopbaan als zelfstandig hoofdtrainer, toen hij als opvolger diende van Ruud Gullit. In het seizoen 1998/99 eindigde hij met the Blues als derde, de hoogste eindklassering op het hoogste niveau in 29 jaar. Een jaar later reikte hij tot de kwartfinale van de Champions League. Na een dienstverband van tweeënhalf jaar werd hij ontslagen. Ook bij Watford bleef hij niet heel lang aan en kreeg hij na een jaar zijn congé. Het bleken de enige twee clubs in zijn trainersloopbaan.

Als Italiaans international nam Vialli deel aan de WK's van 1986 en 1990 en het EK van 1988. In totaal droeg hij 59 keer het shirt van de Azzurri, waarin hij zestien keer wist te scoren en drie keer als aangever fungeerde. In november 2018 maakte Vialli in een interview met Corriere della Sera bekend dat hij al een jaar aan kanker leed. Het weerhield hem er niet van om tijdens het EK 2020 naast Mancini plaats te nemen op de bank bij de nationale ploeg. Italië wist het Europees kampioenschap ten koste van Engeland op zijn naam te schrijven na strafschoppen.