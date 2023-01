Erik ten Hag bevestigt komst van nieuwe keeper en wijst op ‘Ajax-scenario’

Donderdag, 5 januari 2023 om 23:47 • Guy Habets

Jack Butland wordt de nieuwe keeper van Manchester United. Dat heeft Erik ten Hag indirect bevestigd. De manager van the Mancunians kreeg vragen over de transfer van de 29-jarige Engelsman, die nog niet bevestigd is door de clubs, en antwoordde alsof de deal al rond was. Dat gaat waarschijnlijk niet lang meer duren.

Butland wordt gehuurd van Crystal Palace en completeert daarmee het keepersbestand van United weer. Dat werd onlangs verkleind door Newcastle United, dat Martin Dubravka aan de club van Ten Hag had verhuurd en de doelman toch weer terughaalde. Met het binnenhalen van Butland heeft de Nederlandse manager weer de beschikking over drie volwaardige keepers en dat was ook de bedoeling. "We hebben gewoon drie goede keepers nodig", reageerde Ten Hag op een persconferentie op vragen over de aanstaande komst van de Engelsman.

"Natuurlijk zijn er ook jonge keepers die het goed doen, maar we spelen heel erg veel wedstrijden", vervolgde de Tukker zijn uitleg. "Dat betekent dat we ook tijdens trainingen drie goede keepers met ervaring nodig hebben. Maar soms kunnen er problemen ontstaan en dan heb je ervaren doelmannen nodig om je doelen te kunnen halen. Vorig jaar maakte ik bij Ajax mee dat er drie keepers geblesseerd waren toen we om de prijzen streden. Dan wil je niet een jonge doelman op moeten stellen en dus moet je je daarop voorbereiden."

De aanstaande komst van Butland betekent dat er geconcurreerd gaat worden met Tom Heaton om de rol van tweede keeper. David de Gea zal namelijk de onbetwiste nummer één blijven, zo maakt Ten Hag duidelijk. "Het is duidelijk dat hij onze eerste keeper is en ik ben heel blij met hem. Maar we moeten ook weten dat er altijd iets met David kan gebeuren en dan moeten we daar ook een oplossing voor hebben." Butland is alweer toe aan zijn achtste club in Engeland. Eerder speelde hij voor Birmingham City, Cheltenham Town, Stoke City, Barnsley, Leeds United, Derby County en dus Crystal Palace.