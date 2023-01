Lisandro Magallán vindt luttele uren na vertrek bij Ajax al een nieuwe club

Donderdag, 5 januari 2023 om 19:22 • Guy Habets

Lisandro Magallán keert terug in LaLiga. De Argentijnse verdediger, wiens contract donderdag in onderlinge overeenstemming met Ajax werd beëindigd, maakt het seizoen af bij hekkensluiter Elche. Eerder speelde Magallán al voor Deportivo Alavés en kwam hij in achttien wedstrijden in actie op het hoogste niveau in Spanje.

Elche is blij dat het Magallán heeft kunnen vastleggen, want de nummer twintig van LaLiga kreeg dit seizoen al 33 tegendoelpunten in vijftien wedstrijden. Daarmee is de defensie van trainer Pablo Machín de vaakst gepasseerde achterhoede van de competitie. Magallán is aangetrokken om daar wat aan te gaan veranderen. De 29-jarige verdediger ligt nu tot het einde van het seizoen vast in Estadio Manuel Martínez Valero en zal hopen dat hij zijn ploeg voor degradatie kan behoeden. Dan ligt een langer verblijf immers voor de hand.

???? ???????????????? ??????????????´?? ????



?? El defensor argentino se convierte en nuevo jugador del #ElcheCF #BienvenidoMagallán pic.twitter.com/lU6x6XSHY9 — Elche Club de Fútbol?????? (@elchecf) January 5, 2023

Voor Ajax betekende het definitieve vertrek van Magallán het einde van een uiterst pijnlijk dienstverband. De rechtsbenige verdediger werd in de winter van 2019 voor maar liefst negen miljoen euro overgenomen van Boca Juniors en tekende destijds een zeer lucratief contract. Uiteindelijk kwam Magallán slechts 192 officiële speelminuten in actie voor Ajax, verdeeld over negen optredens. Omgerekend kostte de transfersom van de Argentijn de club zo’n 46.000 euro per gespeelde minuut. Tussendoor speelde hij op huurbasis voor Deportivo Alavés, RSC Anderlecht en Crotone.

Het pijnlijkste optreden van Magallán was onder Erik ten Hag in De Kuip, toen Ajax met 6-2 onderuit ging tegen aartsrivaal Feyenoord. De achterhoedespeler werd na een uur gewisseld nadat hij volledig werd weggespeeld door de 36-jarige Robin van Persie, die tweemaal wist te scoren. Ook viel hij één minuut in tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-3), toen Ajax een finaleplaats in de allerlaatste seconde uit handen gaf. Magallán kon de beslissende goal van Lucas Moura toen net niet voorkomen.