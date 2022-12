‘Oorlog ontspringt in Andalusië: PSV mag zich in de handen wrijven’

Zondag, 25 december 2022 om 09:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:20

De gemoederen bij Sevilla staan op knappen, weet Deportes Cuatro. Het Spaanse sportprogramma meldt zaterdag dat trainer Jorge Sampaoli en technisch directeur Monchi ruzie hebben gekregen, die zo erg geëscaleerd is dat het tweetal elkaar niet meer wenst te spreken. PSV zou kunnen profiteren van de onrust in Andalusië, daar het Sevilla komende februari treft in Europa League-verband.

Sampaoli en Monchi zouden volledig tegenover elkaar staan inzake het transferbeleid van de club. Eerstgenoemde mikt op winterse versterkingen, terwijl Monchi daar volgens hem te terughoudend in is. Sampaoli acht aankopen noodzakelijk om onder de degradatiestreep weg te kunnen komen. De nummer vier van vorig LaLiga-seizoen ziet zich momenteel op een achttiende plaats, waarvoor de zaadjes grotendeels werden geplant onder de inmiddels ontslagen Julen Lopetegui.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De communicatie tussen Sampaoli en Monchi loopt nu naar verluidt via voorzitter Pepe Castro. De chaos in Zuid-Spanje zou goed nieuws kunnen betekenen voor PSV, dat de club half februari treft in de tussenronde van de Europa League. In een tweeluik moeten de Eindhovenaren een plek in de achtste finale zien te bewerkstelligen. Voor Luuk de Jong wordt het een speciale ontmoeting, daar hij tot vorige zomer onder contract stond in Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Met name het aantrekken van een spelmaker lijkt hoge prioriteit te genieten bij Sevilla. De club verscheurde onlangs al het contract van de pas in augustus aangetrokken Isco. Mundo Deportivo weet dat WK-uitblinker Azzedine Ounahi hoog op het verlanglijstje staat in Andalusië. De concurrentie zou met onder meer Barcelona, Napoli en Leicester City niet mals zijn. Ounahi sprak onlangs zelf uit geen specifieke voorkeur te hebben voor een competitie, maar vooral te luisteren naar het beste sportieve plan.