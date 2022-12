Van Halst zag ‘rare gast’ keepen bij Ajax: ‘Hij noemde zichzelf The Rock!’

Zaterdag, 24 december 2022 om 09:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:31

Jan van Halst bewaart unieksoortige herinneringen aan het samenspelen met Joey Didulica. Eerstgenoemde maakte Didulica tussen 1999 en 2002 mee bij Ajax, en de Australisch-Kroatische doelman haalde in die periode regelmatig vreemde fratsen uit. "Hij gaf mij zo'n stok en riep 'Hit The Rock!'", deelt Van Halst bij het Ziggo Sport Voetbal Café.

Het onderwerp 'gekke keepers' komt ter sprake bij het programma, waarbij Van Halst zijn duit in het zakje doet. "Didulica – ken je die nog?", steekt de oud-middenvelder van wal. "Hij noemde zichzelf The Rock! (de bijnaam van oud-worstelaar en filmster Dwayne Johnson, red.)! Dan ging hij staan met zijn blote bast, pakte hij een stok uit de medische ruimte, en wilde dan dat iemand op zijn buikspieren ging slaan. Ik zei 'Je bent niet goed wijs', maar dan nam hij een jeugdspeler, want die durfden geen nee te zeggen. 'Hit The Rock, hit The Rock!', zei Didulica dan."

'?????? ?????? ????????, ?????? ?????? ????????!' ??@JmvanHalst had in zijn tijd bij Ajax ook te maken met een knettergekke doelman.. ??#ZiggoSport #VoetbalCafe pic.twitter.com/blhDJYAZyT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 23, 2022

"Die keepers waren toch rare gasten altijd", besluit Van Halst zijn verhaal. De 'knettergekke' Didulica wist nooit door te breken bij Ajax en kwam in drie seizoenen slechts tot twintig duels. De viervoudig Kroatisch international maakte vier jaar later echter alsnog naam in Nederland bij AZ. Hoewel Didulica ook bij de Alkmaarders nooit groeide tot onbetwiste eerste keus, stond hij wel onder de lat toen ze de tweede landstitel in de clubgeschiedenis veroverden in het seizoen 2008/09. Daarna was de sluitpost nog twee jaar reservekeeper, voordat hij zijn handschoenen aan de wilgen hing. Inmiddels is Didulica hij keeperstrainer in de jeugd van Melbourne City.