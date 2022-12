Succes MVV verklaard: ‘Alsof we met onze trainer een speler extra hebben’

Donderdag, 22 december 2022 om 11:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:30

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jarne Steuckers, die dit seizoen door het Belgische Sint-Truiden wordt uitgeleend aan MVV Maastricht. Bij de sterk presterende Limburgers groeide de middenvelder direct uit tot een onbetwiste basisspeler en is hij belangrijk met zijn goals en assists.

Door Jordi Tomasowa

Dat Steuckers Sint-Truiden afgelopen zomer op uitleenbasis zou verlaten, stond al vrij snel vast. De middenvelder maakte zijn minuten in het beloftenelftal, echter besloot de club om geen inschrijvingsgeld te betalen, zodat het beloftenelftal wedstrijden in de amateurklasse kon spelen. “Ik zou geen interessante wedstrijden bij de beloften gaan spelen”, legt Steuckers uit. “Daarom zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. MVV was geïnteresseerd. Technisch manager Ronny van Geneugden en trainer Maurice Verberne gaven mij direct veel vertrouwen. Zij gaven aan dat ik op veel speelminuten kon rekenen, vandaar dat ik koos voor een uitleenbeurt aan MVV.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Steuckers werd afgelopen zomer door Sint-Truiden verhuurd aan MVV Maastricht.

Steuckers omschrijft de tijdelijke overstap als ‘ideaal’. “Middenvelder Lorenzo Noviello kende ik al. Met hem heb ik vroeger bij KRC Genk in de jeugd gespeeld. Maastricht is ook slechts veertig minuten rijden voor mij, dus ik kan elke dag op en neer. Dat heeft wel meegespeeld in de keuze.” Dat de spelersgroep hem direct welkom heette, heeft eraan bijgedragen dat hij nauwelijks aanpassingsproblemen kende. “We hebben een redelijk jonge selectie, de gemiddelde leeftijd is ongeveer 21 jaar. Vanaf dag één voelde ik me heel goed bij MVV. Dat zie je ook op het veld binnen de ploeg. Iedereen heeft plezier en we zijn één grote vriendengroep, vandaar dat we zo goed presteren.”

Waar FC Eindhoven vorig seizoen de grote revelatie van de Keuken Kampioen Divisie was, kan dat dit seizoen over MVV gezegd worden. De Sterrendragers eindigden vorig seizoen nog zestiende in de Eerste Divisie, maar gaan nu knap als nummer drie het nieuwe kalenderjaar in. “Natuurlijk zit er heel veel kwaliteit in de groep”, geeft Steuckers aan. “Ik weet ook niet exact hoe het komt dat het vorig jaar niet echt goed is gelopen. Ik denk echt dat we nu zo sterk presteren doordat we zo hecht met elkaar zijn. Iedereen wil voor elkaar werken en luistert naar elkaar. Er lopen veel spelers met potentie in de selectie rond, jongens die het ver kunnen schoppen.”

Een van deze spelers is Ruben van Bommel, die zich op achttienjarige leeftijd heeft laten geleden als aanstormend talent. In de laatste vijf competitieduels was de vleugelaanvaller goed voor drie goals en twee assists. “Ruben is een hele goede flankspeler. Hij is echt supersnel en zoekt altijd de één-op-één met zijn directe tegenstander op”, zo is Steuckers lovend. “Voor mij is het superfijn om met hem samen te spelen. Hij zorgt voor heel veel diepgang, scoort zijn goals en is heel efficiënt. Ik kan alleen maar positief zijn over wat hij momenteel laat zien. Ruben weet ook dat hij een loopactie in de diepte in kan zetten als ik de bal heb.”

Met vijf goals en zeven assists heeft Steuckers zelf ook een belangrijk aandeel in het succes van MVV. Verberne maakte zijn woorden waar en gaf de aanvallende middenvelder bij de seizoenstart direct het vertrouwen door hem in de basis te posteren. Steuckers is dan ook lovend over zijn trainer. “Maurice is een trainer die het initiatief neemt in de hele groep, maar ergens behoort hij ook tot de spelersgroep, alsof we met hem een speler erbij hebben.” Volgens Steuckers begrijpt Verberne de selectie goed en probeert hij iedereen gelukkig te houden. “Dat is denk ook het belangrijkste binnen de groep. Maurice geeft veel vertrouwen aan de jongens, lacht op de momenten dat het kan en is serieus wanneer het moet. Een dag voor de wedstrijd weet ook iedereen dat we serieus moeten zijn. Natuurlijk mag er tussendoor gelachen worden, maar we bereiden ons dan zo goed mogelijk voor op de wedstrijd.”

Steuckers was tijdens de eerste seizoenshelft goed voor vijf goals en zeven assists namens MVV.

Bij MVV is Steuckers dit seizoen een van jongste spelers, al beschikt Verberne niet over een oude en ervaren spelersgroep. Leroy Labylle is met zijn 31 jaar de enige dertiger in de selectie. “Er zijn een aantal spelers die het voortouw nemen: onze aanvoerder Matteo Waem, Nicky Souren en Orhan Dzepar, maar uiteindelijk is iedereen gelijkwaardig”, benadrukt Steuckers. “Ik ben zelf een jongen die normaal gesproken redelijk stil is. Als ik me echter goed voel bij de jongens, dan praat ik wel vaak en heb ik veel plezier.”

Steuckers omschrijft zichzelf als ‘een aanvallende middenvelder die veel tussen de linies loopt’. “Ik vind mijzelf ook sterk aan de bal. Het liefst kom ik vrij, zodat ik met mijn technische vaardigheden onze aanvallers in stelling kan brengen om te scoren. Af en toe ga ik natuurlijk ook voor eigen succes. Ik had tijdens de eerste seizoenshelft nog iets meer assists kunnen geven en kunnen scoren, maar op sommige momenten kwam er ook een beetje pech bij kijken. Ik ben desondanks zeker tevreden over wat ik tot nog toe bij MVV gepresteerd heb.”

Dat Steuckers geniet van spelers als Lionel Messi en Kevin De Bruyne, mag geen verrassing heten. “Als je het hebt over het lopen tussen de linies is er maar één grootheid, en dat is Messi. Naar hem kijk ik nog altijd op. Ik keek sinds zijn jaren bij Barcelona altijd al naar zijn manier van lopen, hoe hij zichzelf vrijloopt. Het is indrukwekkend wat hij op het WK heeft laten zien. De Bruyne is ook een voorbeeld voor mij. Hij is net als Messi een speler die de vrije ruimte makkelijk weet te vinden en dan voor aanvallende impulsen kan zorgen.”

Bij MVV leert de middenvelder nog elke dag, onder andere om met druk om te gaan. “Voor MVV heb ik nooit echt voor veel supporters gespeeld. Mijn basisdebuut voor Sint-Truiden maakte ik tijdens de coronapandemie, toen waren er geen supporters welkom. Het is toch belangrijk dat je kunt leveren onder druk en in een stadion met fans. De supporters van MVV moedigen ons echt aan. Soms kan dat ook een boost geven als zij aan het schreeuwen zijn. Dan loop je net wat extra meters.”

MVV viert de openingstreffer van Steuckers tegen Heracles Almelo (2-2).

Inmiddels heeft Steuckers ook al twee Limburgse derby’s achter zijn naam staan. Eerder deze maand ging hij op bezoek in De Koel met 2-1 onderuit tegen VVV-Venlo. “Er was een hele goede sfeer. Jammer dat de eerste helft niet top van ons was. De tweede helft speelden we beter, konden we beter drukzetten en kregen we onze kansen. We kwamen op voorsprong en moesten eigenlijk de kansen afmaken om de marge te verdubbelen. Dan zie je toch dat we met een jonge groep spelen die zich nog moet ontwikkelen op dat gebied. Bij VVV loopt meer ervaring rond, zij zijn iets volwassener en trekken de wedstrijd daardoor naar zich toe.”

In het thuisduel met Roda JC, waarin Steuckers de score opende, werd een zege vlak voor tijd uit handen gegeven. “In de laatste minuut kregen we nog de gelijkmaker om de oren, terwijl we de wedstrijd misschien zelf al eerder konden beslissen. Voor onze jonge groep zijn dat gelijk leermomenten.” Steuckers ziet ook een groot verschil met het voetbal in Nederland en in België. “In Nederland wordt gewoon meer de voetballende oplossing gezocht en gaat veel over de grond. In de Keuken Kampioen Divisie spelen veel ploegen met jonge selecties. De meeste jongens proberen te voetballen. In België spelen wat oudere spelers, waardoor er meer duels worden uitgevochten en het moeilijker is om te voetballen.”

Steuckers noemt het voetbal in België ‘opportunistischer’. “Soms wordt achterin alles dichtgegooid en wordt er op de counter gespeeld met de lange bal. Dat is toch wel het verschil. Ik ben iemand die graag over de grond voetbalt en tussen de linies kan spelen, dus het Nederlandse voetbal ligt me wel meer.” Of hij daardoor komend seizoen ook graag in Nederland wil blijven? “Dat weet ik nu nog niet. Ik maak gewoon het seizoen bij MVV af en keer daarna terug naar Sint-Truiden en kijken we wat er gaat gebeuren.”

Afgelopen weekend werd de Nederlandse kou voor even ingeruild voor Sevilla. “Mijn vriendin studeert daar op de Erasmus. Even een paar dagen genieten. De 23ste komen we samen terug om Kerstmis te vieren met de familie en daarna hervat ik de training.” De focus van Steuckers wordt dan weer verlegd naar presteren met MVV. “Ik hoop dat we aan het einde van het seizoen de play-offs halen. Dat is zeker mogelijk als we op dezelfde voet verder gaan. Als we dat halen, kijken we wel verder. Persoonlijk hoop ik dat ik met mijn doelpunten en assists de dubbele cijfers weet te halen.”

Paspoort

Naam: Jarne Steuckers

Club: MVV Maastricht

Leeftijd: 20

Positie: aanvallende middenvelder

Lengte: 179 cm

Aantal wedstrijden: 16

Sterke punten: techniek, eerste balaanname, afwerken