‘Kersverse wereldkampioen werd in mei keihard genegeerd door Barcelona’

Dinsdag, 20 december 2022 om 08:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:32

Barcelona heeft in mei een aanbod van Ángel Di María om terug te keren in Spanje rigoureus afgewezen. De kersverse wereldkampioen liep afgelopen zomer uit zijn contract bij Paris Saint-Germain en was om die reden een aantrekkelijke optie voor het in financiële nood verkerende Barcelona, maar volgens Mundo Deportivo zag Xavi af van het buitenkansje vanwege de teambalans en de leeftijd van Di María. De buitenspeler wordt in februari 35.

De geruchten over een transfer van Di María naar Barcelona sierden afgelopen zomer dagelijks de voorpagina's van de Spaanse kranten. De Argentijn zou zelf wel oren hebben gehad naar een terugkeer naar LaLiga en heeft zichzelf in mei zelfs aangeboden, zo blijkt nu uit berichtgeving van Mundo Deportivo. De buitenspeler was tenslotte transfervrij en om die reden en hele interessante optie voor de noodlijdende Catalaanse grootmacht. Bij Barcelona keken ze daar echter heel anders naar.

Xavi voelde niets voor een samenwerking en sloeg het aanbod af vanwege een eventuele verstoring van de teambalans en de leeftijd van Di María. Barcelona was op dat moment nog niet verzekerd van een langer verblijf van Ousmane Dembélé, maar had met Raphinha al wel een andere buitenspeler in huis gehaald. De Braziliaan kostte eveneens 'slechts' 25 miljoen euro als Leeds United, dat op dat moment op een degradatieplek stond, zou degraderen. Dat laatste gebeurde niet.

Een andere factor die meespeelde was de ondertekening van oudgedienden als Robert Lewandowski (34) en César Azpilicueta (33). Laatstgenoemde zou echter nooit de gang naar het Spotify Camp Nou maken. Di María kwam uiteindelijk terecht bij Juventus, waar hij dit seizoen tot dusver weinig in actie kwam vanwege enkele spierblessures en een schorsing. In de WK-finale bewees hij wel zijn waarde namens Argentinië door een strafschop te veroorzaken en de 2-0 tegen de touwen te werken.

Twee jaar na zijn aankomst bij Paris Saint-Germain was Di María ook al dicht bij een overstap naar Barcelona, tot woede bij de fans van Real Madrid. Met de Koninklijke won Di María de landstitel, twee keer de beker en de Champions League. Een transfer naar Barcelona lag voor hem echter niet gevoelig. "Eerlijk gezegd zou ik er geen probleem mee hebben om bij Barça te spelen. Integendeel, mijn band met Madrid is voorbij. Mijn relatie met Real Madrid is beëindigd", verklaarde hij in gesprek met So Foot.