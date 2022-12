Argentijnse vrouw verschijnt topless na WK-winst en riskeert celstraf

Maandag, 19 december 2022 om 12:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:58

Een vrouwelijke Argentijnse supporter riskeert mogelijk een celstraf. Argentinië kroonde zich zondag tot wereldkampioen, nadat Gonzalo Montiel de beslissende strafschop in de penaltyserie tegen Frankrijk benutte. Vervolgens werd de vreugde onder de Argentijnse fans in het Lusail Stadium gefilmd. Tijdens de close-ups van het publiek was plots een half ontblote vrouw in beeld te zien.

Niet Qatarese vrouwen zijn niet verplicht om een abaya te dragen, een lang, zwart gewaad dat het figuur bijna van top tot teen bedekt. In aanloop naar het WK werden de fans wel gewaarschuwd dat zij de strenge, conservatieve regels van Qatar zouden moeten respecteren. “Van bezoekers (zowel mannen als vrouwen) wordt verwacht dat zij respect tonen voor de lokale cultuur door overdreven onthullende kleding in het openbaar te vermijden. Mannen en vrouwen wordt aangeraden hun schouders en knieën te bedekken”, zo lieten de autoriteiten in Qatar weten.

Ook zijn strakke kleding en decolleté verboden in het straatbeeld. Voor het tonen van de borsten kan men een celstraf en flinke boete krijgen. De topless vrouw probeerde zich te verbergen achter een groot spandoek toen de cameraman op haar focuste, maar toch werd de vrouw in ontbloot bovenlijf vastgelegd. Volgens de Daily Mail werd de vrouw uit het stadion geëscorteerd. De Argentijnse fan ging meteen viral. Kijkers deelden de video meerdere keren op sociale media. De nog te identificeren vrouw riskeert een gevangenisstraf in Qatar vanwege de strenge kledingvoorschriften van dat land.