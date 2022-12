Schokeffect bij Willem II: Robbemond leidt Tilburgers naar ruime zege

Vrijdag, 16 december 2022 om 21:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:10

De Graafschap heeft in eigen huis een nederlaag moeten incasseren tegen Willem II. De Superboeren speelden een zwakke eerste helft en kwamen op een terechte achterstand via een fraaie kopbal van Elton Kabangu. In de tweede helft liep het beter, maar benutte de thuisploeg zijn kansen niet en viel de beslissing een kwartier voor tijd via een eigen doelpunt van Rio Hillen. Invaller Max Svensson gooide het duel in het slot: 0-3. Door de nederlaag blijven de Doetinchemmers steken op de dertiende plaats, terwijl Willem II klimt naar de zevende plek.

De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart voerde ten opzichte van het met 1-2 verloren duel met FC Eindhoven drie wijzigingen door. Centraal op het middenveld werden de plekken van Siem de Jong en Jesse Schuurman ingenomen door Philip Brittijn en Hamza Bouihrouchane. In de spits kreeg Charlison Benschop de voorkeur boven Danzell Gravenberch. Willem II leed vorige week een pijnlijke nederlaag tegen NAC Breda (1-2). Trainer Kevin Hofland werd daarop ontslagen, waardoor Reinier Robbemond als interim-trainer op de bank zat tegen De Graafschap. Er viel ten opzichte van de verloren derby één wijziging te noteren: Michael de Leeuw nam de plek van Svensson in.

Kabangu kreeg na een kwartier de eerste grote kans van de wedstrijd. De spits ontfutselde een verdediger van De Graafschap de bal en kwam tegenover doelman Hidde Jurjus te staan, die de inzet van de Willem II'er met zijn voet kon keren. Zeven minuten later was het wel raak voor de 24-jarige Belg. Een vrije trap van Leeroy Owusu belandde op het hoofd van de spits, die op fraaie wijze doel trof in de korte hoek: 0-1. Het liep niet bij de thuisploeg en dat leidde tot frustratie bij onder meer Benschop, die zijn teamgenoten uitfoeterde. Na een half uur spelen had Wessel Dammers voor de 0-2 kunnen zorgen, ware het niet dat zijn kopbal uit een hoekschop over ging. Benschop probeerde vlak voor rust uit een vrije trap voor de gelijkmaker te zorgen, maar de spits zag zijn poging ruim naast gaan.

Na rust kwam De Graafschap een stuk scherper voor de dag en dat leidde naast een aantal hoekschoppen ook tot een mogelijkheid voor Basar Önal, die net op tijd werd gestuit door de Tilburgse defensie. Camiel Neghli had niet veel later de gelijkmaker op zijn schoen, maar hij zag zijn poging door een verdediger tot hoekschop worden verwerkt. Daaruit zette Benschop zijn hoofd tegen het leer, maar hij zag zijn poging voorlangs gaan. Het in de tweede helft slordig spelende Willem II kwam een kwartier voor tijd op 0-2. Een schot van Svensson belandde via de handschoenen van Jurjus tegen de paal, waarna Hillen het leer in eigen doel werkte: 0-2. In de slotminuut werd het nog 0-3 via Svensson, nadat de Zweed op aangeven van uitblinker Ringo Meerveld via de binnenkant van de paal raak schoot.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 18 14 1 3 33 43 2 PEC Zwolle 17 12 2 3 22 38 3 MVV Maastricht 17 10 3 4 7 33 4 FC Eindhoven 18 9 5 4 7 32 5 Almere City FC 18 10 2 6 6 32 6 VVV-Venlo 18 9 4 5 2 31 7 Willem II 18 7 6 5 6 27 8 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 9 Roda JC Kerkrade 17 7 3 7 2 24 10 Jong PSV 18 6 6 6 1 24 11 Telstar 17 5 7 5 -7 22 12 Jong Ajax 18 5 7 6 1 22 13 De Graafschap 18 6 3 9 -4 21 14 NAC Breda 18 6 3 9 -8 21 15 FC Den Bosch 18 6 1 11 -7 19 16 FC Dordrecht 18 5 4 9 -12 19 17 Helmond Sport 18 6 0 12 -17 18 18 ADO Den Haag 18 4 5 9 -10 17 19 TOP Oss 17 4 2 11 -13 14 20 Jong FC Utrecht 17 3 3 11 -14 12