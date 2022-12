Woeste Pepe hint op complot van FIFA om Argentinië wereldkampioen te maken

Pepe is na afloop van de kwartfinale van het WK woest voor de camera verschenen. De Portugese centrumverdediger werd na het verloren duel met Marokko (1-0) gevraagd de wedstrijd te analyseren, maar hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn onvrede te uiten over de Argentijnse arbiter Facundo Tello. “Het is onacceptabel dat een Argentijn ons fluit na wat gisteren gebeurd is”, aldus Pepe.

“We hebben de hele wedstrijd gedomineerd”, opent Pepe. “We kregen een doelpunt tegen toen we het niet verwachtten. Maar ik moet dit zeggen: het is onacceptabel dat een Argentijn bij ons fluit na wat gisteren gebeurd is, met Messi die aan het klagen was.” Met die laatste woorden verwijst de centrale verdediger naar de kwartfinale tussen Oranje en Argentinië. In de ogen van Pepe hebben de spelers van la Albiceleste invloed uitgeoefend op de leiding, die de Argentijnen een voorkeursbehandeling zouden hebben gegeven.

“Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo que sucedió ayer, con Messi quejándose. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina" ??? Pepe, tras la eliminación de Portugal. ?????? pic.twitter.com/6pncvDPDcY — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 10, 2022

Pepe vindt het onbegrijpelijk dat Tello niets deed tegen het vermeende tijdrekken van Marokko. “In de tweede helft lag het spel steeds stil en werden er slechts acht minuten toegevoegd. Zij waren negentig minuten lang bezig om ons spel te ontregelen met kleine overtredingen, maar de scheidsrechter deed er niets tegen. Na wat ik vandaag heb gezien, kan je Argentinië beter maar meteen de titel geven”, besluit de withete Pepe, die ook van mening is dat Bruno Fernandes vlak voor het rustsignaal een strafschop verdiende.

Fernandes was evenmin te sprek over het arbitrale optreden tijdens het duel met Marokko. “We wisten al wat voor scheidsrechters er op dit WK zouden zijn toen we hier aan begonnen. Ik weet niet of ze de titel gaan geven aan Argentinië. Het maakt mij niet uit, ik ga zeggen wat ik vind. Het is heel gek dat een scheidsrechter van een team dat nog in het toernooi zit onze wedstrijd fluit. Ze hebben ons duidelijk tegengewerkt. Deze scheidsrechters fluiten niet in de Champions League en zijn niet gewend aan dit soort wedstrijden met dit tempo”, aldus de aanvallende middenvelder.