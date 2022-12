Klokkenluider van het WK werd gemarteld en leefde in complete duisternis

Donderdag, 8 december 2022 om 07:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:22

Een Qatarese klokkenluider die gevangen werd gezet nadat hij zijn bezorgdheid had geuit over de mishandeling van arbeidsmigranten in de WK-stadions, is aan de vooravond van het toernooi gemarteld, zo beweert zijn familie. Abdullah Ibhais, die zich meerdere malen uitsprak over de bizarre arbeidsomstandigheden bij de bouw van de stadions, zit een gevangenisstraf uit van drie jaar. Activisten roepen de Verenigde Naties op om hem te helpen vrij te komen, schrijft The Guardian.

De mensenrechtenorganisatie FairSquare heeft een brief vrijgegeven van de familie van Ibhais, een voormalig mediamanager in het hoogste comité van Qatar, waarin de FIFA wordt beschuldigd van 'harteloze onverschilligheid' vanwege het negeren van de zaak. De organisatie roept nu de VN-werkgroep op om in te grijpen in de hoop dat Ibhais wordt vrijgelaten. De familie stelt onder meer dat de man vier dagen 'in volledige duisternis' heeft doorgebracht als straf voor zijn bijdrage aan de ITV-documentair Qatar: State of Fear?.

"Hij zat in een cel van twee bij één meter met een gat in de grond als badkamer en temperaturen rond het vriespunt", valt te lezen in de brief. "'Ik had al verschillende blauwe plekken opgelopen na de aanval van de gevangenisbewakers en ik rilde de hele tijd omdat de koude lucht die op mij gericht werd nooit ophield. Ik heb die vier dagen nauwelijks geslapen', vertelde hij ons." Ibhais beweert dat hij in hechtenis is gezet nadat hij zijn bezorgdheid had geuit over het feit dat het Hoogcomité van plan was te ontkennen dat arbeidsmigranten betrokken waren bij een staking van tussen de 4.000 en 6.000 mensen in Doha.

Ibhais zegt verder dat hij de man was die tweehonderd arbeiders vond in Education City Stadium en Al Bayt Stadium die geen drinkwater hadden en al vier maanden geen salaris hadden ontvangen. De Qatarese autoriteiten houden echter vol dat de man, die in 2019 uit zijn functie werd ontheven, werd veroordeeld vanwege fraude in verband met een contract om social media-inhoud te produceren voor het WK. FairSquare ontkent dat en zegt dat Ibhais werd gedwongen tot een bekentenis en daardoor nooit een eerlijk proces heeft gekend. De familie richt zijn woede in een brief rechtstreeks aan de FIFA en voorzitter Gianni Infantino.

"Wij, de familie van Abdullah Ibhais, roepen de FIFA en haar president Gianni Infantino op om actie te ondernemen. Jij zei ooit: 'Het WK is de stem van de gemarginaliseerden.' Maar jouw woorden zijn nooit omgezet in daden. De FIFA is medeplichtig aan Abdullah's gevangenschap en het stilzwijgen van de FIFA verscheurt onze familie. We weigeren FIFA's harteloze onverschilligheid, we weigeren terug te krabbelen." De FIFA is benaderd voor een reactie. De wereldvoetbalbond zegt op de hoogte te zijn van de inhoud van de brief, maar onthoudt zich vooralsnog van een reactie.