Dankbare Mohammed Nouri vertelt over reactie van Abdelhak op eerbetoon

Woensdag, 7 december 2022 om 17:44 • Wessel Antes • Laatste update: 18:12

Mohammed Nouri is de Marokkaanse selectie dankbaar voor het eerbetoon van dinsdagavond, zo laat hij weten in gesprek met de NOS. De vader van Abdelhak Nouri ging na de zege van de Leeuwen van de Atlas op Spanje langs bij zijn zoon om verschillende video’s te laten zien. “Hij reageert met een glimlach, wenkbrauwen omhoog of een knipoog. Dat betekent dat hij blij is.”

Vader Nouri werd na de gewonnen strafschoppenreeks plotseling overspoeld met berichten vanwege het eerbetoon van de Marokkaanse selectie. De zege in de achtste finale werd uitbundig gevierd met een shirt waarop de tekst ‘Nouri 34’ zichtbaar was. “Heel mooi om te zien. Het was heel emotioneel voor ons en de hele familie. Respect voor de jongens en hoe zij dat gedaan hebben.”

De situatie van Abdelhak, wat in juli 2017 begon met een hartstilstand, is nog altijd lastig voor Mohammed. “Je leeft met een droefenis, maar we doen ons best. Hij is nu stabiel gelukkig. Wij geloven dat Allah hem zal genezen. Wij zijn gelovig, we zijn moslims, wij geloven precies wat gebeurt. Dat geeft ons ook kracht. Er is één woord en daar word je gelijk rustig van. ‘Alhamdoelillah' (dank aan God in het Arabisch), dat woord geeft ons kracht. Wij accepteren alles wat gebeurt, dat is ons geloof.”

Abdelhak kreeg de beelden van het eerbetoon en feestvierende Marokkanen gelijk te zien dinsdag. Mohammed vertelt over zijn reactie. “Hij reageert met een glimlach, wenkbrauwen omhoog of een knipoog. Dat betekent dat hij blij is. Af en toe wordt hij emotioneel, maar gister was het een glimlach." Mohammed heeft tot slot veel vertrouwen in het Marokkaanse elftal tegen Portugal: “Ik heb het gevoel dat we gaan winnen.”