Van Hanegem ziet ‘ideale man’ naast Frenkie de Jong: ‘Maar die is er niet bij’

Woensdag, 7 december 2022 om 17:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:23

Willem van Hanegem ziet Louis van Gaal worstelen met het kiezen van de juiste partner op het middenveld voor Frenkie de Jong. De oud-Feyenoorder gelooft dat Georginio Wijnaldum die rol van alle Nederlandse spelers het best zou kunnen vertolken. "De ideale man naast Frenkie is er niet bij", zegt Van Hanegem in de AD Willem & Wessel-podcast.

Wijnaldum brak eind augustus zijn scheenbeen en is momenteel nog aan het revalideren. "Je hoeft er niet voor te hebben gestudeerd om dat te zien", vervolgt de Kromme. "Dat koppel met Frenkie was eigenlijk heel sterk. Ze voelden elkaar goed aan en deden ook dingen extra voor elkaar in het veld. Dat Wijnaldum er niet bij is, scheelt het nodige." De Jong en Wijnaldum speelden al 37 keer samen in het Nederlands elftal, voor het laatst in de oefeninterland tegen Duitsland (1-1) op 29 maart van dit jaar.

De verrassing was groot toen Wijnaldum in juni ontbrak bij het Nederlands elftal. Van Gaal motiveerde dat door te stellen dat de middenvelder, die door AS Roma wordt gehuurd van Paris Saint-Germain, 'niet geleverd' had. Toch denkt Van Hanegem dat Wijnaldum er, indien fit, in Qatar bij was geweest. "Als je logisch nadenkt... Waarom wordt er anders steeds gewisseld op die positie?", vraagt de oud-middenvelder zich af.

De Jong kreeg bij de aftrap van de afgelopen vier WK-wedstrijden drie verschillende partners op het middenveld: tegen Senegal (0-2 winst) begon Steven Berghuis, tegen Ecuador (1-1) startte Teun Koopmeiners en in de duels met Qatar (2-0 zege) en de Verenigde Staten (3-1 winst) kreeg Marten de Roon de voorkeur. "Dat is een teken dat ze niet de man hebben die daar het beste met Frenkie functioneert", aldus Van Hanegem.