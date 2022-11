Frenkie de Jong en anderen ziek in Qatar: Antony beschuldigt WK-organisatie

Woensdag, 30 november 2022 om 00:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:59

Antony werd, net als veel andere spelers, ziek in Qatar en wijst met de beschuldigende vinger naar de WK-organisatie. De Braziliaanse rechtsbuiten gelooft dat de keelverkoudheid die hij opliep rechtstreeks gerelateerd is aan voetballen in Qatar. "Het komt door de airconditioning in de stadions", reageert Antony tegenover ESPN Brasil.

Het WK werd vanwege het klimaat in Qatar uitgesteld naar het najaar, maar ook dan kan het kwik in het Midden-Oosten behoorlijk oplopen. In Doha, de hoofdstad van het gastland, is het overdag momenteel zo'n dertig graden. Met behulp van airco wordt de temperatuur binnen het stadion teruggebracht, maar niet iedereen is daar dus gelukkig mee.

"Ik ben niet de enige", zegt Antony. "Ook andere spelers hoesten en hebben last van hun keel." Bij het Nederlands elftal kampt Frenkie de Jong met vergelijkbare klachten. De middenvelder kon dinsdag wel gewoon spelen tegen Qatar (2-0 winst), zoals Antony een dag eerder kon invallen tegen Zwitserland (1-0 zege). "Het was wel lastig", zegt de aanvaller van Manchester United. "Ik voelde me een paar dagen niet goed."

"Ik ben aan het herstellen en bijna weer de oude", vervolgt de voormalig Ajacied, die ook in het openingsduel met Servië (2-0 winst) als invaller zijn opwachting maakte. Brazilië is door de goede start al zeker van winst in Groep G. "Ik baalde er flink van om ziek te worden, maar ik ben blij dat ik een belangrijk aandeel in het team heb. Wanneer je Antony nodig hebt, zal hij er staan", zegt de vleugelspits in derde persoon enkelvoud.

Airconditioningziekte

Van airco zelf kun je niet ziek worden, maar airconditioningziekte bestaat wel degelijk. Het treedt op wanneer er slechte ventilatie is in een specifiek gebouw en als er sprake is van luchtverontreiniging, zoals de aanwezigheid van bacteriën. Airconditioning helpt de geïnfecteerde stoffen te verspreiden en veroorzaakt symptomen die verband houden met verkoudheidsvirussen.