Van der Gijp: ‘Een schande! Zitten we naar een kutelftal te kijken, man!’

Dinsdag, 29 november 2022 om 22:30 • Jeroen van Poppel

René van der Gijp vindt dat Qatar zich moet schamen voor zijn nationale elftal, dat totaal kansloos ten onderging als gastland op het WK. De oud-rechtsbuiten begrijpt niet dat de oliestaat de organisatie van een wereldkampioenschap voetbal op zich wilde nemen. "Het is een schande voor dat land", aldus Van der Gijp in De Oranjewinter.

Qatar verloor dinsdag ook de laatste groepswedstrijd, tegen Nederland (2-0), en verlaat het toernooi puntenloos. "Je gaat een WK organiseren en je hebt niet eens een voetbalelftal. Waar begin je aan?", vraagt Van der Gijp zich af. Johan Derksen had het wel geweten: "Ze hadden toch met dat geld tien Brazilianen kunnen kopen en die een paspoort kunnen geven?"

"Had ook gekund", reageert Van der Gijp. "Of had in plaats van al die stadions gewoon twee dorpjes gebouwd en het WK stoepranden georganiseerd. Dit slaat nergens op! Zitten we naar een kutelftal te kijken, man! Gaat nergens over! Iedereen is beter dan Qatar!" Oranje won dinsdag zonder te imponeren moeiteloos. Van der Gijp is mild in zijn oordeel over de ploeg van Louis van Gaal.

"Wat verwacht je van Oranje? Dat ze na de 1-0 met zijn tienen die mensen gaan afjagen? Laat gaan, joh", zegt op Van der Gijp op karakteristieke wijze. "Laat die mensen ook eens drie keer achter elkaar naar dezelfde kleur proberen te spelen. Wat hebben we nou vandaag aan energie verspild? Niks, nee."

Oranje vervolgt het WK zaterdag in de achtste finale tegen de Verenigde Staten, dat nipt won van Iran (0-1 winst). Derksen verwacht dat Oranje de volgende ronde overleeft. "De Verenigde Staten is natuurlijk fit en heeft een goede wedstrijdinstelling, maar qua creativiteit is het natuurlijk heel matig", vindt Derksen. "Wij hebben veel meer voetbal dan Amerika."