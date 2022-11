Van Gaal lacht zich dood: ‘Ha-ha-ha! Dat dit met jou moet gebeuren, Valentijn!’

Maandag, 28 november 2022 om 19:24 • Laatste update: 19:28

Louis van Gaal heeft maandag een persconferentie gegeven in aanloop naar de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Qatar. De bondscoach van het Nederlands elftal moest hard lachen toen Valentijn Driessen de microfoon onder zijn neus vandaan gehaald zag worden. "Oh, jammer, dan kan ik geen antwoord geven", zei Van Gaal droogjes, om vervolgens in lachen uit te barsten. "Ha-ha-ha! Dat dit met jou moet gebeuren!"

Uiteindelijk was Van Gaal overigens zo sportief om alsnog antwoord aan Driessen te geven. De bondscoach was sowieso goedgemutst en ging op de persconferentie mee in de kritiek op het spel van Oranje, afkomstig van met name de aanwezige internationale pers. "Ik kan me vinden in de kritiek", aldus Van Gaal, die echter weigert van zijn 5-3-2-systeem af te vallen, ondanks de hoorbare roep om 4-3-3. “Ik heb anderhalf jaar over mijn systeem nagedacht. Het zou kunnen dat ik op een gegeven moment ga aanpassen, maar daar zie ik nu de noodzaak nog niet van in.”

Nederland kwam uiterst goed weg met een 1-1 gelijkspel tegen Ecuador. "Ja, ik vind dat wij zeker in balbezit weer een slechte ouverture hebben gegeven. Ecuador was in principe veel feller in de duels, ze wonnen elk duel. Dan krijg je een moeilijke wedstrijd." Van Gaal telt zeker ook zijn zegeningen. "We gaven iedere keer de bal aan de verkeerde kleur. Dan is het knap hoe wij nog deze wedstrijd uitgespeeld hebben. We hebben niet verloren, dat is ook belangrijk."

Hoewel Van Gaal de prestatie van Oranje zwaar ondermaats vindt, ziet de keuzeheer ook een trend. “Mijn indruk is dat op dit WK elke wedstrijd moeilijk is. Dat zie je aan de uitslagen: vaak 0-0 en over het algemeen kleine overwinningen. Qatar speelt ook in een 5-3-2-systeem. Dus je krijgt dan meer een schaakwedstrijd. Niet altijd leuk om naar te kijken, maar het is wel een manier om verder te komen.”