Van der Vaart schrikt van De Ligt en drukt op het hart: ‘Niet meer doen’

Vrijdag, 25 november 2022 om 16:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:58

Rafael van der Vaart vindt dat Matthijs de Ligt té gespierd is. De analist zag de mandekker van Bayern München een niet al te zekere indruk maken in de wedstrijd tegen Senegal (0-2) van afgelopen maandag en vindt dat De Ligt in spiermassa moet afnemen. “Het lijkt nu wel heel extreem”, zegt Van der Vaart bij de NOS.

De oud-middenvelder was niet helemaal tevreden over De Ligt in het eerste duel en denkt dat dat door zijn plek op het veld komt. Nederland speelt met een vijfmansdefensie en dat is de verdediger niet gewend. “Hij viel tegen in het duel met Senegal”, begint Van der Vaart. “Hij voelt zich niet lekker in die rol. Maar wat me vooral opviel: mensen zeggen veel dat Luis Suárez moet afvallen en dat hij niet fit is, maar ik vind dat De Ligt een beetje in spiermassa moet afnemen. Hij is niet wendbaar meer en heeft waarschijnlijk veel te veel in het krachthonk gezeten. Het is ook wel een beetje zijn bouw, maar het lijkt nu wel heel extreem.”

Tom Egbers geeft aan dat De Ligt al zo gespierd was toen hij zeventien was en doorbrak bij Ajax. “Ja, maar niet zoals nu”, reageert Van der Vaart. “Hij heeft denk ik te veel in de gym gezeten in Italië, waarschijnlijk ook bij Bayern. Niet meer doen: gewoon lekker voetbal trainen.” Ook Pierre van Hooijdonk laat zijn licht schijnen op De Ligt, die tegen Ecuador op de bank zit door de basisplaats van Jurriën Timber. “Zo was hij toen hij zeventien was ook al. Ik vind dat er best veel van Jaap Stam in zit wat betreft de manier waarop De Ligt speelt. Dat was ook een soort bulldozer zonder rem. Dat heb ik bij De Ligt ook. Het is als spits zijnde lastig om tegen te spelen, maar het onbesuisde zit daar dicht tegenaan. Dat vind ik bij De Ligt vaak het geval.”

Naast Timber staan ook Davy Klaassen en Teun Koopmeiners in de basis. Vincent Janssen en Steven Berghuis zitten daardoor op de bank. “Drie nieuwe spelers zijn er best wel veel. Zeker als je een wedstrijd gewonnen hebt”, zegt Van der Vaart. “Dat zegt wel dat Louis van Gaal ook niet helemaal tevreden was. Ik denk dat het voor Frenkie de Jong goed is dat hij er nu twee bij heeft die ook voor de controle zorgen. Klaassen is wel veel onderweg, maar met Koopmeiners kan Frenkie wat meer dribbels maken en risico’s nemen. Ik had dan wel liever Berghuis achter de spitsen gezien, om zo toch nog die creatieve ballen te kunnen geven.”