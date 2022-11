Perez kan zijn geluk niet op bij zien van Ajacied: ‘Oh, wat een talent!’

Vrijdag, 25 november 2022 om 09:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:59

Kenneth Perez heeft donderdag bij tijd en wijle gesmuld van het optreden van Mohammed Kudus tegen Portugal (3-2 verlies). De Deense analist zwijmelt haast weg wanneer collega Kees Kwakman het bij WK-praat heeft over de technische kwaliteiten van Kudus. Perez denkt echter wel dat de Ajacied bepaalde vaardigheden mist om succesvol te kunnen renderen op nummer 10. Hij heeft daarom een opvallend advies voor Alfred Schreuder.

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt Kwakman naar de verrichtingen van Kudus tegen e Portugezen. "Kudus begon niet zo goed", steekt de oud-verdediger van wal. "Hij had een paar keer balverlies – ook bij die kans van Ronaldo, alhoewel dat ook niet echt een fijn balletje was. Maar je zag daarna een aantal keer in de drukte wel hoe technisch hij eigenlijk is. Ook wel een beetje wat die Spanjaarden hebben." Perez kan zich niet inhouden en kakelt erdoorheen: "Oh, wat een talent, wat een talent!"

De voormalig middenvelder is het echter niet eens met zijn collega over de ideale positie van Kudus. Schreuder wisselt bij Ajax met hem af als nummer 10 en spits. Kwakman zou voor eerstgenoemde positie gaan. "Omdat hij als hij onder druk wordt gezet iemand kan uitspelen, en met zijn rug naar de goal de bal kan vragen. Als je zo iemand op het middenveld hebt, is het wel goud waard", aldus de analist.

Perez heeft een andere kijk op de situatie. "Ik denk dat hij niet goed genoeg is in het druk zetten voor zo'n positie. Ik denk dat hij meer aan de rechterkant moet staan", deelt de Deen. Kwakman werpt tegen: "Daar is hij toch een stuk beter in geworden?" "Ja", reageert Perez, "maar zo'n Davy Klaassen, of Sébastien Haller – dat is goud waard met het druk zetten. Het gaat om het koppie. Hij is te onvoorspelbaar, daarom zeg ik ook de rechterkant. Zoals Ziyech, die stond ook niet helemaal in het midden. Aan de zijkant heb je niet zo'n verantwoordelijkheid voor druk zetten en dat soort dingen. Maar dat het een weergaloos talent is...", sluit Perez af met een lofzang.