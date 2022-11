MVV gooit een ‘smakelijk’ lijntje uit naar Cristiano Ronaldo op Twitter

Maandag, 14 november 2022 om 11:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:28

MVV Maastricht heeft zondag op komische wijze gereageerd op de ophef rond Cristiano Ronaldo. De Limburgers, die bekendstaan om hun kolderieke social media-gebruik, bieden de Portugees een warm bad aan bij de club, mocht hij besluiten Manchester United in te ruilen voor MVV. Trainer Maurice Verberne zou Ronaldo namelijk 'altijd respecteren', zo schrijft de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie gekscherend op Twitter.

Daarmee refereert MVV aan de uitspraak van Ronaldo in het veelbesproken interview met Piers Morgan. De steraanvaller zei daarin zich niet gerespecteerd te voelen door Erik ten Hag, en daarom ook geen wederzijds respect te hebben voor de 52-jarige Tukker. Voor zulke problemen zou Ronaldo bij MVV niet komen te staan, aldus de club. Bovendien mag hij van zo veel lokale delicatessen smikkelen als hij verlangt.

Our manager will respect you @Cristiano and you can have as many vlaaien as you want.