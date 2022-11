Roda JC verzuimt kansen af te maken en gaat ten onder tegen Helmond Sport

Zaterdag, 12 november 2022 om 22:01 • Jonathan van Haaster

Roda JC Kerkrade is zaterdagavond in eigen huis onderuitgegaan in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers waren lang de bovenliggende partij tegen Helmond Sport, maar verzuimden de kansen af te maken. Omdat de bezoekers dat wel eenmaal deden via Martijn Kaars, gingen de punten mee naar Noord-Brabant: 0-1. Roda staat door de nederlaag negende, waarmee het een punt onder provinciegenoot VVV-Venlo staat. Helmond blijft ondanks de nederlaag negentiende staan, al is de voorsprong op hekkensluiter Jong FC Utrecht uitgebouwd naar negen punten.

De eerste kans kwam op naam van Arjen van der Heide. De middenvelder van Roda schoot de bal naast na een fraaie combinatie met Dylan Vente en Lennard Hartjes. Even later belandde een corner van Anthony Limbombe voor de voeten van Ted van de Pavert, die daar geen rekening mee leek te houden. Het leer ging daarom over. Roda domineerde en probeerde de openingstreffer dit keer te forceren via Niek Vossebelt, wiens schot naast ging. De eerste helft werd vervolgens harder, wat leidde tot gele kaarten voor Van de Pavert, Michael Chacon en Tom Beugelsdijk. Kansen werden er in het eerste bedrijf niet meer gecreëerd.

Na rust bleven de Limburgers de dominante partij. Zo was Vente dicht bij de openingstreffer, maar vond hij Mike Havekotte op zijn pad. De doelman kon tevens voorkomen dat de rebound kon worden binnengetikt. Even later was het tegen de verhouding in raak voor Helmond. Håkon Lorentzen kon terugkoppen op collega-spits Kaars, die de bal voorbij Moritz Nicolas schoot. Een kwartier voor tijd was invaller Romano Postema dicht bij de gelijkmaker. De spits zag zijn poging echter door Havekotte uit de hoek worden getikt: 0-1. Invaller Florian Mayer probeerde het met een kopbal, dat via een stuit over het doel ging. Een schot aan de andere kant van Kaars ging over. Roda probeerde het in de slotfase onder meer nog via een afstandspoging van Vossebelt, dat evenmin doel trof.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 15 11 1 3 21 34 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 14 9 3 2 10 30 4 FC Eindhoven 15 7 5 3 5 26 5 Almere City FC 14 7 2 5 2 23 6 Jong AZ 15 7 2 6 5 23 7 Willem II 15 6 5 4 4 23 8 VVV-Venlo 15 6 4 5 -3 22 9 Roda JC Kerkrade 15 6 3 6 3 21 10 Jong Ajax 14 5 4 5 2 19 11 Telstar 15 4 7 4 -5 19 12 FC Den Bosch 14 6 0 8 -3 18 13 De Graafschap 15 5 3 7 -2 18 14 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 15 Jong PSV 15 4 5 6 -1 17 16 ADO Den Haag 15 4 4 7 -6 16 17 TOP Oss 15 5 1 9 -8 16 18 FC Dordrecht 14 4 3 7 -5 15 19 Helmond Sport 15 5 0 10 -15 15 20 Jong FC Utrecht 14 1 3 10 -17 6