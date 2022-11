Bayern München verstevigt koppositie zonder Nederlanders in de basis

Zaterdag, 12 november 2022 om 20:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:31

Bayern München heeft zaterdagavond een comfortabele zege geboekt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann was met 0-2 te sterk voor Schalke 04. Voor rust brak Serge Gnabry de ban, waarna Eric Maxim Choupo-Moting vlak na de onderbreking de wedstrijd in het slot gooide. Door de overwinning verstevigt titelfavoriet Bayern zijn koppositie en staat het nu zes punten los op achtervolger RB Leipzig. Bij Schalke blijven de degradatiezorgen onverminderd groot. De ploeg van trainer Thomas Reis is hekkensluiter.

Bij de thuisploeg ontbraken de Nederlanders Sepp van den Berg en Thomas Ouwejan nog altijd vanwege blessures. De twee kampen allebei met een enkelkwetsuur. Simon Terrode en Dominick Drexler waren de aangewezen personen om voor de doelpunten van Schalke te zorgen. Aan de kant van Bayern stonden er eveneens geen Nederlanders aan de aftrap; zowel Matthijs de Ligt als Ryan Gravenberch moesten op de bank beginnen. Ook Noussair Mazraoui was reserve. De plek van de Marokkaans international werd ingenomen door Joshua Kimmich. Leroy Sané kreeg een centrale rol op het middenveld toebedeeld, waarmee hij voor de aanvoer naar spits Choupo-Moting moest zorgen. Sadio Mané was nog altijd geblesseerd, maar is wel 'gewoon' in de WK-selectie van Oranje-tegenstander Senegal opgenomen.

Bayern domineerde zoals verwacht in de openingsfase, al bleef de beslissende pass lang uit. Even na een half uur spelen kwam de eerste grote kans op naam van Choupo-Moting, wiens kopbal kon worden gekeerd door Alexander Schwolow. De ploeg van Nagelsmann brak een kleine tien minuten voor rust alsnog de ban. Kimmich bracht de bal bij Jamal Musiala, die Gnabry vond met een schitterende hakbal. De aanvaller wist vervolgens de verre hoek te vinden: 0-1. Een paar minuten voor rust dacht Gnabry zijn tweede van de avond te kunnen binnenschieten. Een uitstekende verdedigende actie van linksback Tobias Mohr voorkwam echter dat Gnabry tot schieten kon komen. Aan de andere kant kwam Terrode een teenlengte tekort om binnen te tikken.

Na rust gooide Bayern het duel al snel in het slot. Choupo-Moting ontving een fraaie lange bal van Musiala, waarna de spits de rechteronderhoek vond: 0-2. Drie minuten later had het alweer 1-2 kunnen het staan, ware het niet dat Terrode stuitte op Manuel Neuer. Kingsley Coman probeerde het vervolgens met een schot, dat net naast ging. Bayern domineerde en dacht via Musiala op 0-3 te komen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook Gnabry was dicht bij de derde Beierse treffer. De aanvaller zag Schwolow echter een goede redding in huis hebben. De sluitpost was een kwartier voor tijd wederom belangrijk door een schot van Musiala te pakken. Invaller Gravenberch probeerde het in de slotminuut nog met een schot, dat in de handen van Schwolow eindigde.