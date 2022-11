RB Leipzig meldt zich als naaste belager van Bayern; Leverkusen wint

Zaterdag, 12 november 2022 om 17:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:37

RB Leipzig heeft zich door een benauwde 1-2 zege bij Werder Bremen verzekerd van de tweede plaats in de Bundesliga. Mede door uitblinker Janis Blaswich wist de ploeg van trainer Marco Rose de overwinning over de streep te trekken. Ook Bayer Leverkusen wist een overwinning te boeken. Met Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker in de basis won de ploeg van Xabi Alonso met 2-0 van VfB Stuttgart.

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 2-0

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam op naam van Amine Adli. De spits ontving de bal in het zestienmetergebied, maar zag zijn schot vervolgens naast de rechterpaal vliegen. Stuttgart voetbalde in de openingsfase aardig mee, al bleef de thuisploeg de dreigendere ploeg. Adli zag zijn schot gekraakt worden, waarna een poging van Moussa Diaby net naast ging. Nadat Adli vanaf de rand van de zestien net naast schoot, was het een minuut later via alsnog raak via Diaby. De buitenspeler zag zijn schot met links fraai in de rechterhoek van het doel belanden: 1-0. De ploeg van trainer Xabi Alonso probeerde het in het restant van de eerste helft voornamelijk met hoge ballen, maar zonder succes.

Na rust waren de kansen in eerste instantie schaars. Na twintig minuten in de tweede helft kreeg Diaby de kans om zijn tweede van de middag te maken. Zijn schot ging echter over het doel. Aan de andere kant was Dan-Axel Zagadou dreigend met een goede pass, die nog net door de verdediging van de thuisploeg kon worden weggehaald. Leverkusen kwam vervolgens beter in de wedstrijd en dat leek tot de 2-0 van Frimpong te leiden, ware het niet dat zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Nadat invaller Adam Hlozek nog over de lat schoot, kwam de beslissing er in minuut 82 alsnog. Een hoekschop van Exequiel Palacios kwam terecht bij Jonathan Tah, die vlak voor het doel binnen wist te werken: 2-0.

Werder Bremen - RB Leipzig 1-2

Emil Forsberg kreeg de eerste kans van de wedstrijd, toen de Zweeds international werd bereikt in het zestienmetergebied. Zijn schot kon echter geblokkeerd worden. Na een klein kwartier spelen was het alsnog raak voor de bezoekers. André Silva ontving de bal van Forsberg, waarna de Portugees niet twijfelde en de bal in de rechteronderhoek plaatste: 0-1. De thuisploeg was vervolgens dicht bij de gelijkmaker via Niclas Füllkrug. De Duitse WK-ganger schoot richting de linkerbovenhoek, maar zag ex-Heraclied Blaswich een fraaie redding in huis hebben. Christopher Nkunku miste even voor het half uur een grote kans, doordat hij zijn poging net naast zag gaan. Namens de thuisploeg kreeg Leonardo Bittencourt vlak voor rust een grote kans, maar had Blaswich wederom een fraaie redding in huis.

Na rust dacht Dominik Szoboszlai de score te verdubbelen, maar de Hongaar stuitte op een verdediger. Nadat ook Nkunku een grote kans liet liggen, was het aan de andere kant wel raak. Christian Gross schoot raak in de rechterbovenhoek, na een fraaie combinatie tussen hem en Romano Schmid: 1-1. Nadat een vrije trap van Nkunku en een poging van Benjamin Henrichs op niets uitliepen, was het even later alsnog raak voor de Oost-Duitsers. Xaver Schlager kreeg veel ruimte van de verdediging van Bremen, waardoor de Zwitser tijd genoeg had om de bal in de rechteronderhoek te plaatsen: 1-2. Szoboszlai (schot gekeerd), Füllkrug (kopbal en schot naast) en Nkunku (schot naast) kregen in het restant nog wel grote kansen, maar met name Blaswich liet zijn klasse zien.