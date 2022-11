PSV'er op weg naar de uitgang? 'Wellicht wil de club een mooie transfersom'

Philipp Max heeft geen idee of hij volgend jaar nog in het shirt van PSV te bewonderen is. De Duitser heeft nog een contract tot medio 2024, waardoor PSV deze winter of volgend jaar zomer nog een transfersom voor de verdediger kan vangen. Gesprekken over een eventuele contractverlenging waren er nog niet. Zelf houdt Max alle opties open, zo vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

PSV is bezig aan een goede serie en wist de laatste vier wedstrijden in winst om te zetten. "We staan nu compacter en de onderlinge afstanden zijn kleiner", aldus Max. "We opereren meer als collectief en stomen op naar voren als het kan. Ook tegen de goede tegenstanders werkt deze tactiek goed. Zelf heb ik dit seizoen een tijd gezocht naar het beste van mezelf, maar over de laatste periode ben ik tevreden. Bij de opbouw blijf ik nu soms achterin, maar in een aantal situaties sta ik wel hoog bij Cody Gakpo. We hebben weer een aantal automatismen gevonden en dat we topwedstrijden winnen, geeft veel vertrouwen.''

Bij een overwinning op AZ zaterdagavond gaat PSV als koploper de winterstop in. De voorsprong op achtervolger Ajax bedraagt één punt en dus wordt er al langzaam gesproken over een mogelijke titel. "Ik heb weleens beelden gezien van de platte kar en Marco van Ginkel en Luuk de Jong hebben er een keer over verteld. We gaan er dit seizoen absoluut voor, nadat we er in mei al dichtbij waren. Deze week heeft ons vertrouwen gegeven, maar de weg is nog heel lang. Echt heel lang, maar het geloof is er zeker. Het was vorige week erop of eronder, want we moesten tegen Ajax winnen om het gat terug te brengen."

Max breekt in het interview een lans voor Roger Schmidt, die in zijn ogen te weinig waardering heeft gekregen bij PSV. "Ik denk dat we vorig seizoen echt een heel behoorlijk jaar hebben gedraaid, maar het zat in de topwedstrijden een paar keer niet mee. Ik kwam bij deze club op het moment dat PSV als vierde was geëindigd en daar was toen behoorlijk wat stress over. Logisch, want PSV is een topclub. Daarna zijn er dingen ten goede gekeerd onder Roger, die ik de laatste tijd nog af en toe heb gesproken. Het is fantastisch wat hij nu laat zien bij Benfica. Hij is niet alleen een goede trainer, maar ook een fijn en eerlijk mens waar ik veel waardering voor heb."

Voor de verdediger zelf wacht dit seizoen mogelijk een vertrek. Max heeft nog een contract voor anderhalf jaar en heeft nog niet van de clubleiding te horen gekregen of dit verlengd gaat worden. "Mijn contract loopt niet meer heel lang, dus de club zal misschien proberen om een goede transfersom te krijgen", aldus de Duitser. "Mij bevalt het hier nog steeds goed. Er zijn een paar dieptepunten geweest in dit seizoen, maar we hebben ons steeds goed herpakt. Dat zit ook in deze ploeg. Mentaliteit. Als we van AZ winnen, hebben we een mooie uitgangspositie. Psychologisch heel belangrijk, omdat de volgende wedstrijd nog ver weg is."