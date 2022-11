Cambuur heeft Sjors Ultee definitief binnen als opvolger van Henk de Jong

Vrijdag, 11 november 2022

Sjors Ultee wordt definitief de nieuwe hoofdtrainer van SC Cambuur, melden onder meer Voetbal International en ESPN. De 35-jarige oefenmeester wordt vrijdag officieel gepresenteerd en dient als opvolger van Henk de Jong, die vanwege gezondheidsredenen per direct moest stoppen. Ultee zit aanstaande zondag, als Cambuur de Friese derby speelt tegen sc Heerenveen, nog niet op de bank.

Ultee werd eind augustus al na drie competitiewedstrijden ontslagen bij Fortuna Sittard. De Limburgers verloren achtereenvolgens van Ajax (2-3), FC Twente (3-0) en Cambuur (1-4) en stonden daardoor in de degradatiezone. Sinds de komst van de nieuwe trainer Julio Velázquez ging het Fortuna in eerste instantie een stuk beter af, al wachten de Limburgers inmiddels alweer vijf officiële wedstrijden op een zege. In het bekertoernooi werd verloren van NEC.

Cambuur moest onlangs noodgedwongen afscheid nemen van De Jong, die op doktersadvies besloot zijn taken als hoofdtrainer neer te leggen. “Voor veel mensen zal dit nieuws misschien als een verrassing komen, maar het is een besluit waar je natuurlijk lang en goed over nadenkt”, vertelde de trainer. “Uiteindelijk is gezondheid het allerbelangrijkste en wat ik misschien nog wel belangrijker vindt is mijn verplichting richting de club, staf, spelers en supporters.”

Pascal Bosschaart, die sinds het vertrek van De Jong de honneurs waarnam bij Cambuur, wilde donderdagavond na de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Feyenoord nog niets weten van de aanstelling van Ultee. "Het zou zomaar kunnen", reageerde de interim-trainer op de woorden van Hans Kraay junior dat Ultee het zou gaan worden. "Ik ben daar helemaal niet mee bezig geweest. Ik heb mijn aandacht bij de jongens nodig. Deze week is heel belangrijk voor ons. De club moet zich focussen op een nieuwe trainer."

Cambuur benadrukte overigens dat de verwachting is dat De Jong op termijn wel terugkeert bij de club in een andere functie. In maart van dit jaar werd een cyste ontdekt in het hoofd van de oefenmeester, waardoor hij lange tijd ontbrak. De Jong was sinds 2019 hoofdtrainer bij Cambuur, waar hij ook tussen 2010 en 2016 al werkzaam was in verschillende rollen. Cambuur bezet momenteel een teleurstellende voorlaatste plek in de Eredivisie met acht punten uit dertien wedstrijden.