Cocu ziet volop kansen en noemt spreekkoren richting Schreuder ‘opvallend’

Woensdag, 9 november 2022 om 07:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:09

Ajax en Vitesse azen woensdagavond allebei op eerherstel als beide teams het in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar opnemen. De Amsterdammers verloren afgelopen weekend pijnlijk van PSV en kunnen zich geen nieuwe misstap veroorloven in de strijd om de titel. Het elftal van Phillip Cocu werd in eigen huis afgeschminkt door Sparta Rotterdam (0-4). De trainer van Vitesse ziet een serieuze kans om met een resultaat te vertrekken bij de nummer twee van de Eredivisie.

Ajax presteert op basis van het aantal verliespunten nog altijd het beste van alle clubs in Nederland, maar weet dit seizoen zeker niet te overtuigen. Uitschakeling in de Champions League en puntenverlies tegen onder meer Go Ahead Eagles en AZ hebben de boel op scherp gezet. Steeds vaker wordt om het vertrek van Schreuder geschreeuwd. "Het is opvallend voor een ploeg die volop in de race om de titel zit", vertelt Cocu in gesprek met De Telegraaf. "Er is wel een bepaalde vorm van onrust. Al vraag ik me af of Alfred Schreuder daar erg door van de leg zal raken. Hij is een stabiele coach, die met zijn ploeg bezig is."

Volgens Cocu is zijn ploeg tot op het bod gemotiveerd om met een resultaat te vertrekken bij Ajax. Eens te meer omdat afgelopen weekend op ontluisterende wijze werd verloren van Sparta. "Natuurlijk willen zij (Ajax, red.) kampioen worden en dan helpt een nederlaag tegen PSV niet. Dan komt er meer druk bij kijken. Maar je weet ook dat het voor ons heel lastig wordt als Ajax een goede dag heeft. Dit seizoen hebben ze echter ook mindere dagen gehad, zoals tegen Go Ahead of RKC Waalwijk. Dan heb je wellicht wel een kans, als je optimaal geconcentreerd en scherp bent."

Cocu wil de situatie van Ajax niet vergelijken met die van Vitesse. De Arnhemmers zijn al het hele seizoen zoekende, raakten trainer Thomas Letsch kwijt en staan één punt boven de degradatiestreep. Ajax kan woensdagavond de koppositie heroveren. Bij een overwinning op Vitesse wordt PSV op één punt gezet. "Ajax zal getergd zijn na de nederlaag tegen PSV. Zij spelen om bovenaan de ranglijst te staan. Natuurlijk was het resultaat tegen PSV niet goed en als je naar de wedstrijd keek niet des Ajax’, maar hun situatie is natuurlijk wel heel anders dan die van ons", besluit Cocu.