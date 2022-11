Vijfde Premier League-ontslag een feit na zes nederlagen op rij

Maandag, 7 november 2022 om 11:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:59

Southampton heeft trainer Ralph Hasenhüttl ontslagen, zo maakte de club maandagmorgen bekend. De Oostenrijker stond bijna vier jaar aan het roer bij de club. Hij is de vijfde oefenmeester in de Premier League die dit seizoen zijn congé kreeg. Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea), Bruno Lage (Wolves) en Steven Gerrard (Aston Villa) gingen hem voor. Het 1-4 thuisverlies tegen Newcastle United was voor de clubleiding de spreekwoordelijke druppel.

De Zuid-Engelse club staat door het laatstgenoemde verlies momenteel op een achttiende plek in de Premier League, een positie die aan het eind van het seizoen degradatie betekent. Alleen Wolves en Nottingham Forest doen het nog slechter. In de laatste negen wedstrijden werd zes keer verloren en Southampton behaalde zodoende pas twaalf punten uit veertien wedstrijden.

Hasenhüttl werd in december 2018 aangesteld bij en was de op drie na langstzittende manager in de Premier League. Op de clubwebsite heeft Southampton bekendgemaakt dat de trainer per direct is ontslagen. Ook zijn assistent Richard Kitzbichler moet vertrekken. Hasenhüttl behoedde de club in zijn eerste seizoen voor degradatie uit de Premier League door op de zestiende plaats te eindigen. Daarna volgden een elfde plaats in het seizoen 2019/20 en twee keer een vijftiende plek in de twee seizoenen daarna.

Tijdens zijn periode bij Southampton liep Hasenhüttl twee keer tegen een 9-0-nederlaag aan. In oktober 2019 werd de club thuis door Leicester afgedroogd; in februari 2021 was Manchester United op Old Trafford veel te sterk. De Spanjaard Rubén Sellés neemt Hasenhüttls taken op interim-basis over. Hij zal woensdagavond op de bank zitten als Southampton het in de EFL Cup opneemt tegen Sheffield Wednesday.