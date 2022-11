Zakaria Bakkali is de grote man bij RKC; Verhulst blundert er wéér op los

Zondag, 6 november 2022 om 18:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:52

AZ heeft zondag een buitengewoon pijnlijke nederlaag geleden. Er leek op bezoek bij RKC Waalwijk niets aan de hand voor de Alkmaarders, tot Hobie Verhulst gruwelijk blunderde bij een 0-1 voorsprong. Lang leek de ploeg van Pascal Jansen alsnog met een punt te vertrekken uit Brabant, maar RKC draaide het in de slotfase helemaal om: 3-1. Invaller Zakaria Bakkali was goed voor twee treffers. Diens tweede was echter wederom toe te schrijven aan een blunder van Verhulst.

Bij AZ ontbrak Dani de Wit, die geschorst was vanwege zijn rode kaart tegen FC Volendam (2-1 winst). Zijn plek op het middenrif werd ingenomen door Riechedly Bazoer. Voor de rest koos Pascal Jansen voor de vertrouwde namen. RKC verloor afgelopen weekend met 3-0 bij FC Twente, maar Joseph Oosting slachtofferde alleen Patrick Vroegh door Yassin Oukili.

Hobie Verhulst kan het zelf ook niet geloven... ??#rkcaz pic.twitter.com/92jLO47Diz — ESPN NL (@ESPNnl) November 6, 2022

De Wit zag tussen de meegereisde uitfans hoe zijn ploeg al na tien minuten op voorsprong kwam. Yukinara Sugawara gaf de bal vanaf rechts op een presenteerblaadje aan Jesper Karlsson, voor wie het een koud kunstje was om binnen te tikken. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Alkmaarders, tot 'het moment van Verhulst'. Bel Hassani schoot recht op de sluitpost af, die het leder echter knullig door zijn handen liet glippen: 1-1.

Verhulst schreeuwde het uit van frustratie en zag zijn ploeg het daarna helemaal kwijtraken. RKC werd de betere, al wist het het overwicht lang niet in grote kansen om te zetten. In het tweede helft kon het beide kanten op vallen. Het kantelpunt van de wedstrijd? De 77e minuut. Bakkali kwam toen namelijk in het veld bij RKC voor centrumverdediger Dario van den Buijs. De ploegen misten nog enkele kansen over en weer, voordat de Belg AZ met een dubbelslag in rouw dompelde. Bij diens laatste treffer ging Verhulst wéér in de fout.