Unibet: een odd van 2.75 voor een overwinning van Arsenal bij Chelsea!

Zaterdag, 5 november 2022 om 13:30 • Laatste update: 13:21

Koploper Arsenal gaat zondagmiddag op bezoek bij stadgenoot Chelsea. The Blues staan momenteel op de zesde plek in de Premier League en kunnen de punten goed gebruiken. Weet Arsenal ook te winnen op Stamford Bridge? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de North West London derby!

Bij Chelsea staat sinds begin september Graham Potter aan het roer. Sindsdien speelden the Blues zes wedstrijden in de competitie, waarin elf punten werden verzameld. Daarnaast wist Chelsea zich als groepswinnaar te kwalificeren voor de knock-outfase van de Champions League. De lach is dus enigszins terug op Stamford Bridge, al moet het voor een topclub als Chelsea nog altijd beter.

Arsenal draait dit seizoen op volle toeren. The Gunners staan na twaalf Premier League-wedstrijden glansrijk bovenaan in Engeland met 31 punten. Het elftal van manager Mikel Arteta heeft al tien keer gewonnen, speelde één keer gelijk en verloor enkel van Manchester United. Vorig seizoen boekte Arsenal een knappe 2-4 zege op Chelsea. Eddie Nketiah werd de grote man met maar liefst twee treffers.

Arsenal kan dit seizoen rekenen op meerdere doelpuntenmakers. Brazilianen Gabriel Martinelli en Gabriel Jesus staan beiden reeds op vijf doelpunten, terwijl Bukayo Saka en Martin Ødegaard individueel ook al vier keer trefzeker waren. Bij Chelsea zijn Raheem Sterling en Kai Havertz gedeeltelijk topscorer met beiden drie goals. Mason Mount en Jorginho volgen met twee doelpunten. De wedstrijd op Stamford Bridge begint zondagmiddag om 13.00 uur.

