Kuijt verliest in allerlaatste seconde; Büttner maakt wereldgoal vanaf zijlijn

Vrijdag, 4 november 2022 om 22:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:17

ADO Den Haag heeft vrijdagavond in de absolute slotseconden een resultaat weggegooid tegen VVV-Venlo. Dirk Kuijt spoorde zijn manschappen in blessuretijd aan om op zoek te gaan naar de winnende treffer, maar kreeg in plaats daarvan zelf de beslissende treffer om de oren, gemaakt door Nick Venema: 2-3. Stuntploeg MVV Maastricht bleef ondertussen stoïcijns en veegde Helmond Sport van het veld: 4-0. De Limburgers leken even de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie te grijpen, maar blijven tweede door de late winst van Heracles Almelo bij Willem II (1-2). Alexander Büttner scoorde fantastisch vanaf de zijlijn, maar De Graafschap koopt daar niets voor: 2-1 verlies bij FC Den Bosch.

ADO Den Haag - VVV-Venlo 2-3

ADO profiteerde in de vijfde minuut van zwak uitverdedigen bij VVV. Basisdebutant Silvinho Esajas kon de bal simpel oppikken en van zestien meter binnen vlammen: 1-0. Xander Severina miste snel daarna een goede kans op 2-0. VVV knokte zich met een rake kopbal van Rick Ketting uit een hoekschop kort voor rust terug: 1-1. Na rust begon het alsmaar stroever te draaien bij ADO. VVV profiteerde in de 66e minuut van veel ruimte op de rechterflank. Tristan Dekker haalde met een diagonaal schot de trekker over: 1-2. Direct daarna kwam ADO goed weg bij een volgende grote kans voor VVV. De ploeg van Kuijt toonde veerkracht door een kwartier voor tijd gelijk te maken. De handig weggedraaide Severina schoot een-op-een eerst op Ennio van der Gouw en maakte de rebound af: 2-2. ADO zocht naar de zege en werd in de blessuretijd in de counter geslacht. Nick Venema brak door de defensie en tikte na het omspelen van doelman Hugo Wentges binnen: 2-3.

MVV Maastricht - Helmond Sport 4-0

Beide ploegen maakten er in De Geusselt vanaf de aftrap een vermakelijke wedstrijd van. Sven Blummel verprutste na een kwartier een enorme kans voor MVV, terwijl Helmond de lat raakte via Martijn Kaars. De thuisploeg was duidelijk bovenliggend en nam snel daarna afstand. Ruben van Bommel profiteerde optimaal van een uitglijder achterin en punterde binnen: 1-0. MVV ging door en kwam in minuut 37 verdiend op 2-0. Van Bommel legde de bal vanaf de achterlijn op een presenteerblaadje voor Nicky Souren, die het afmaakte. Zes minuten na rust viel de derde treffer uit een vrije trap. De intikker van Koen Kostons werd nog gekeerd, maar in de rebound pegelde Hakon Lorentzen de bal in zijn eigen doel: 3-0. MVV werd in het slot verder in het zadel geholpen door Helmond, dat de bal opnieuw achter zijn eigen keeper schoot, ditmaal zeer knullig via Robin van der Meer: 4-0.

TOP Oss - PEC Zwolle 0-5

PEC ging voortvarend van start in het Frans Heesen Stadion. Younes Taha profiteerde na zeven minuten van balverlies in de opbouw bij TOP Oss en schoot van zestien meter binnen: 0-1. Lennart Thy verdubbelde de voorsprong na een half uur door te profiteren van een fout van Lorenzo Piqué, die over de bal maaide: 0-2. Twintig minuten na rust besliste PEC het via een vlotlopende aanval. De net ingevallen Daijiro Chirino kon die met een intikker van dichtbij afmaken en tekende zo voor zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. PEC deed er in de slotfase nog een schepje bovenop. Thy maakte er in de 84e minuut 0-4 van, terwijl Thomas van den Belt in blessuretijd met een geplaatst schot van achttien meter het slotakkoord verzorgde: 0-5.

FC Den Bosch - De Graafschap 2-1

Büttner opende de avond na een kwartier met een van de mooiste goals dit seizoen. De linksback van De Graafschap verraste vriend en vijand door uit een volley vanaf de zijlijn weergaloos te scoren (al bestaat onduidelijkheid over zijn intentie): 0-1. De bezoekers waren sterker, maar lieten Den Bosch toch terugkomen. Een fraaie omhaal van Joey Konings uit een hoekschop betekende een 1-1 ruststand. Den Bosch scoorde ook in de tweede helft uit een corner, ditmaal ingekopt door Victor van den Bogert: 2-1.

Goal van het jaar van Alexander Büttner?! ??#dbogra pic.twitter.com/CHOrZpHXTY — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2022

FC Dordrecht - Jong Ajax 3-4

De eerste geslaagde aanval van Jong Ajax leverde na tien minuten direct een doelpunt op. Sontje Hansen zette laag voor, Christian Rasmussen dacht binnen te tikken, maar er was een extra tikje van Kristian Hlynsson nodig om te scoren: 0-1. Dordrecht boog het nog voor rust helemaal om. Samuele Longo kopte na een half uur binnen uit een hoekschop en herhaalde het recept zeven minuten later, met dat verschil dat nu Jaymillio Pinas met het hoofd een laatste zetje gaf: 2-1.

Jong Ajax toonde ongelooflijke veerkracht door binnen vier minuten na rust weer op voorsprong te staan. In de 48e minuut maakte Rasmussen een knappe solo uit een lastige positie af: 2-2. Een minuut later was het de beurt aan Hansen, die rechts vanuit het strafschopgebied binnenschoot: 2-3. Een geweldig afstandsschot van dertig meter, afgevuurd door Mathis Suray, bracht de score na een uur weer gelijk: 3-3. Jong Ajax creëerde niet veel meer, maar toonde zich zeer efficiënt in de eindfase. Hlynsson kopte knap half achterwaarts binnen uit een voorzet van Youri Regeer: 3-4.

NAC Breda - Telstar 1-1

NAC dicteerde het spel in eigen huis en combineerde na 21 minuten fraai naar de openingstreffer. Sabir Agougil lepelde de bal naar de tweede paal, waar Vieri Kotzebue binnen kon lopen: 1-0. Binnen drie minuten lag de bal in het doel aan de overzijde. Mitch Apau sprong niet mee bij een hoekschop, maar kon toch binnenkoppen: 1-1. Jort van der Sande kwam in de tweede helft namens NAC het dichtst bij een winnende treffer, maar zag zijn schot geblokt worden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 14 10 1 3 17 31 2 MVV Maastricht 14 9 3 2 10 30 3 PEC Zwolle 14 9 2 3 16 29 4 FC Eindhoven 13 6 5 2 7 23 5 Willem II 14 6 4 4 4 22 6 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 6 21 7 VVV-Venlo 14 6 3 5 -3 21 8 Jong AZ 13 6 2 5 4 20 9 Almere City FC 13 6 2 5 1 20 10 Jong Ajax 14 5 4 5 2 19 11 NAC Breda 14 5 3 6 -2 18 12 FC Den Bosch 14 6 0 8 -3 18 13 Telstar 14 4 6 4 -5 18 14 Jong PSV 13 4 5 4 1 17 15 De Graafschap 14 4 3 7 -3 15 16 FC Dordrecht 14 4 3 7 -5 15 17 ADO Den Haag 14 4 3 7 -6 15 18 TOP Oss 14 4 1 9 -9 13 19 Helmond Sport 14 4 0 10 -16 12 20 Jong FC Utrecht 13 1 3 9 -16 6