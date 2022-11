Trabzonspor wint, maar weet niet te overwinteren in Europa League

Donderdag, 3 november 2022 om 21:14 • Sam Vreeswijk

Trabzonspor is donderdagavond uitgeschakeld in de Europa League. De Turkse club deed zelf wat het moest doen, door met 1-0 te winnen van Ferencváros. AS Monaco won echter ook (met 4-1 tegen Rode Ster Belgrado), waardoor Trabzonspor genoegen moest nemen met de derde plek in Groep H. Ferencváros en Monaco plaatsten zich voor de knock-outfase van de Europa League, terwijl het Europese seizoen van Rode Ster erop zit.

Trabzonspor kwam al vroeg op voorsprong via Anastasios Bakasetas, die van buiten het strafschopgebied via de binnenkant van de paal raakschoot. In de fase daarna bleven de bezoekers domineren en kregen ze verschillende mogelijkheden om op voorsprong te komen. Zo raakte Trezeguet de paal, mikten Yusuf Yazici, Marek Hamsik en Bakasetas over of naast en redde doelman Dénes Dibusz op inzetten van Abdülkadir Ömür en opnieuw Bakasetas. Ferencváros was slechts één keer dicht bij een treffer, maar Ryan Mmaee kopte naast en over.

In de tweede helft liet Ferencváros zich een stuk meer zien. Tokmac Nguen, Xavier Mercier en Adnan Kovacevic schoten naast, terwijl de poging van Bálint Vécsei werd gekeerd door doelman Ugurcan Çakir. Ook Trabzonspor was enkele keren dreigend in het tweede bedrijf, maar het vizier stond niet op scherp of sluitpost Dibusz lag in de weg. Uiteindelijk won Trabzonspor wel, maar door de overwinning van AS Monaco is het veroordeeld tot een wedstrijd in de tussenronde van de Conference League.