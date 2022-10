FC Utrecht verslaat en passeert sc Heerenveen mede dankzij doelman Barkas

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 18:25 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:35

FC Utrecht is zaterdag door een overwinning op sc Heerenveen geklommen naar de zesde plek in de Eredivisie. De Friezen kwamen in het Abe Lenstra Stadion nog op voorsprong via Sydney van Hooijdonk, maar Anastasios Douvikas en Modibo Sagnan bezorgden de ploeg uit de Domstad alsnog de drie punten: 1-2. Door de nederlaag daalt Heerenveen naar de achtste plek op de ranglijst, één punt onder Utrecht.

Bij Heerenveen stonden er twee andere spelers in de basis ten opzichte van het vorige Eredivisie-duel, dat met 1-3 werd gewonnen van FC Volendam. Zo begonnen Syb van Ottele en Tibor Halilovic op de bank bij de Friezen, terwijl Anas Tahiri en Rami Al Hajj het juist wel vanaf de eerste minuut mochten laten zien. Utrecht-trainer Henk Fräser koos voor dezelfde elf namen als tegen Sparta Rotterdam (3-1 winst) vorige week. Bas Dost, Django Warmerdam, Arthur Zagre en Mimoun Mahi, die voorafgaand aan het duel in Friesland twijfelgevallen waren, zaten niet bij de selectie.

Wat een uithaal van Anastasios Douvikas! ???? — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2022

De thuisploeg was in de openingsfase meermaals dicht bij de 1-0, maar Utrecht mocht doelman Vasilis Barkas danken dat het vooralsnog 0-0 bleef. Zo belette de doelman zowel Al Hajj als Amin Sarr meermaals het scoren. Na ruim een half uur was daar dan toch de verdiende voorsprong voor Heerenveen: Mats Köhlert gaf de bal voor, Van Hooijdonk kopte raak. Heel lang kon de thuisploeg echter niet genieten van die voorsprong, want door een prachtige knal van Douvikas gingen beide ploegen met een 1-1 stand rusten.

Nadat opnieuw Barkas aan het begin van de tweede helft met een mooie zweefduik een poging van Sarr onschadelijk maakte, zette Sagnan Utrecht halverwege de tweede helft tegen de verhoudingen in op voorsprong. De Fransman speelde een aantal tegenstanders uit aan de rand van het Friese strafschopgebied en haalde vervolgens verwoestend uit: 1-2. Vlak voor tijd redde Barkas nog op een poging van Antoine Colassin, maar de invaller bleek bovendien buitenspel te staan. Ook daarna wist Heerenveen niet meer tot een gelijkmaker te komen, waardoor Utrecht de tweede Eredivisie-zege op rij mocht bijschrijven.