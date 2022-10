Engelse pers komt met één dikke onvoldoende na CL-eliminatie van Ajax

Donderdag, 27 oktober 2022 om 12:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:46

De uitschakeling van Ajax in de Champions League, na het 0-3 thuisverlies tegen Liverpool, hebben de Amsterdammers volledig aan zichzelf te wijten. De Engelse media zijn het erover eens dat zij de bezoekers vooral in de eerste helft pijn hadden kunnen doen, maar dit nalieten. Liverpool liep uiteindelijk uit naar een makkelijke 0-3 overwinning en de Amsterdammers 'glijden' af naar de Europa League. Volgens Sky Sports viel één speler hard door de mand.

De zege op Ajax heeft Jürgen Klopp weer het nodige vertrouwen gegeven in een seizoen van ‘gekmakende inconsistentie’, zo meldt The Guardian. Volgens de krant mocht Liverpool Mohamed Salah weer eens danken voor zijn openingstreffer. “Liverpool liep tot dan toe achter de feiten aan. Ajax had na een solide start eigenlijk al een voorsprong van twee doelpunten moeten hebben, maar zag de grond na Salahs treffer ter plekke onder de voeten wegvallen.” Na kansen voor Steven Berghuis, Jorge Sánchez en Dusan Tadic mochten de bezoekers van geluk spreken dat Ajax niet scoorde. “Na de openingstreffer vloeide het geloof meteen weg bij de Ajax-spelers en -supporters. Een ‘afdaling’ naar de Europa League is wat rest voor de Amsterdammers."

"Welkom in de weird and wacky wereld van Liverpool's seizoen 2022/23", zo viel te lezen in the Telegraph. "Af en toe was het verschrikkelijk, vaak was het prachtig, zoals eigenlijk altijd onder Klopp.” Volgens de krant was het niet Salahs openingsgoal die de wedstrijd deed kantelen. “Het keerpunt kwam na 34 minuten, toen de Liverpool-spelers inzagen hoe kwetsbaar Ajax was toen ze onder druk werden gezet.” De Engelsen zagen er zelf ook ‘kwetsbaar’ uit, totdat Salah ging 'toveren'. De krant verwijt Ajax vooral niet te hebben geprofiteerd van de traagheid van Liverpool.

Ook Sky Sports stipt de slappe instelling aan van the Reds en het onvermogen van Ajax om daarvan te profiteren. “Ajax had Liverpool al op een paar doelpunten achterstand moeten zetten tegen de tijd dat Salah zijn zesde doelpunt maakte in vijf Champions League-duels dit seizoen. Vanaf dat moment was het onvermijdelijke eindresultaat al wel bekend”, zo wordt gedoeld op een Engelse zege. “Ajax produceerde enkel wat off-target schoten terwijl zij afgleden naar de Europa League.” Het medium was qua rapportcijfers opvallend mild voor Ajax. Alleen Remko Pasveer was de dissonant en kreeg een 4. De rest van Ajax scoorde 6’jes en Davy Klaassen en Brian Brobbey zelfs een 7.

The Athletic voorspelde op voorhand een ‘lastige avond in de Nederlandse hoofdstad’ voor Liverpool. “Dat veranderde al snel na de openingstreffer van Salah. Op dat moment hadden zij het geluk dat de score nog steeds gelijk was”, zo wees ook de website op het overwicht van Ajax. “Jordan Henderson was te sterk voor Sánchez en leverde een voortreffelijke assist af met de buitenkant rechts. Plotseling werd Ajax ontmaskerd en hun luidruchtige thuissupport werd het zwijgen opgelegd.”