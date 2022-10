‘Anti-Man United-clausule’ duikt op in contract van Brahim Díaz

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:12

Het moet raar lopen wil Brahim Díaz op korte termijn het shirt van Manchester United dragen. De middenvelder annex aanvaller wordt dit seizoen door Real Madrid verhuurd aan AC Milan. Bij een eventuele verkoop aan United is de Koninklijke liefst veertig procent van de transfersom verschuldigd aan Manchester City, de club waar Díaz een deel van zijn jeugdopleiding genoot. De 'anti-Manchester United-clausule' wordt dinsdag opgerakeld door La Gazzetta dello Sport.

Díaz werd geboren in Málaga en doorliep daar de jeugdopleiding. In 2015 verhuisde hij naar de jeugdopleiding van Manchester City, waar hij een jaar later zijn debuut in de hoofdmacht maakte. In de zomer van 2019 besloot de Spanjaard voor een slordige zeventien miljoen euro de overstap te maken naar Real Madrid, maar heel gelukkig werd dat huwelijk niet. City liet bij de overstap verschillende clausules opnemen in het contract, waaronder een doorverkooppercentage van vijftien procent. Bij een verkoop aan 'een andere club uit Manchester' zou de clausule oplopen naar veertig procent.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Díaz kwam zes keer in actie in het seizoen 2019/20, toen Real de landstitel veroverde. Na dat seizoen werd bekend dat de behendige middenvelder voor een jaar werd verhuurd aan AC Milan, een deal die later werd verlengd met twee jaar. Milan heeft de mogelijkheid om het contract van Díaz, dat nog loopt tot 2025, voor 22 miljoen euro af te kopen. Real heeft daarbij een terugkoopclausule laten opnemen van 27 miljoen euro. Voor Málaga ligt vijftien procent van de uiteindelijke transfersom in het verschiet bij een verkoop.

In zijn eerste seizoen in Italiaanse dienst kwam Díaz tot 27 wedstrijden in het shirt van AC Milan, waarvan vijftien als basisspeler. Een jaar later stopte de teller bij 31 Serie A-optredens. Dit seizoen kwam hij tot dusver negen keer in actie in competitieverband. Zes keer mocht hij het vanaf het begin laten zien. Daarin was hij vier keer trefzeker. Afgelopen weekend wist hij twee keer het net te vinden in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Monza. In de Champions League verscheen Díaz dit seizoen in twee van de vier groepswedstrijden aan de aftrap.