Dessers vergroot zijn degradatiezorgen met hopeloze actie in zevende minuut

Maandag, 24 oktober 2022 om 20:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:58

Cyriel Dessers heeft maandagavond een slechte beurt gemaakt bij Cremonese. De spits speelde voor i Grigiorosi een negatieve hoofdrol in de degradatiekraker tegen Sampdoria. Dessers verprutste in de zevende minuut een penalty met een dramatische inzet, waarna de bezoekers er in de tweede helft met de winst vandoor gingen: 0-1. Cremonese belandt daardoor op de laatste plaats in de Serie A, terwijl Sampdoria juist stijgt naar de achttiende plek.

Dessers verkeerde juist in goede vorm, want de voormalig Feyenoorder had de vorige twee speelronden in de Serie A gescoord. Het waren zijn eerste twee doelpunten voor Cremonese. Maandagavond had Dessers daar een derde aan toe moeten voegen, maar de Belg faalde als vermeld van elf meter. Dessers schoot zijn penalty half hoog en vrijwel door het midden, waardoor doelman Emil Audero vrij eenvoudig kon keren. Het was overigens de vierde misser van elf meter in de carrière van Dessers; tien keer benutte hij een strafschop.

Kort na rust kreeg Dessers een goede kans uit open spel, maar de aanvaller schoot na een lage voorzet vanaf links rakelings naast. Cremonese was de bovenliggende partij, toch ging Sampdoria er met de drie punten vandoor. Manolo Gabbiadini miste na een uur spelen eerst een gigantische kans een-op-een met doelman Marco Carnesecchi. Twaalf minuten voor tijd had Gabbiadini als aangever meer succes: de aanvaller kopte de bal gevaarlijk voor het doel, waardoor Omar Colley ertegenaan kon lopen: 0-1.